Vincent Bruins

Dinsdag 4 april 2023 14:56

Voormalig Ferrari-teambaas Jean Todt heeft de vergelijkingen die worden gemaakt tussen Max Verstappen en zijn eigen vriend en voormalig coureur Michael Schumacher, onder de loep genomen.

Verstappen is een van de weinige actieve coureurs die een realistische kans heeft om de zeven wereldkampioenschappen van de Duitser te verslaan, wat onvermijdelijk zorgt voor vergelijkingen tussen Schumacher en de nu tweevoudig titelwinnaar.

Eigenwijs en onaangenaam

Todt, die Schumacher naar Ferrari had gelokt, nadat hij twee opeenvolgende wereldtitels had gepakt met Benetton, werd door Corriere della Sera gevraagd of hij een beetje 'Schumi' zag in de Red Bull Racing-coureur: "Hij is snel en maakt weinig fouten," aldus de Fransman. "Hij is een vechter, net als Michael. Op menselijk vlak ken ik Max echter niet goed genoeg om over hem te oordelen. Michael, toen hij nog racete, kon een beetje eigenwijs en onaangenaam overkomen, maar het was een houding die diende om de verlegenheid van hem te verbergen."

Rijden voor beste team helpt

"Hij was bescheiden, hij keek altijd kritisch naar zichzelf," vertelde Todt verder over Schumacher. "Hij beschuldigde het team nooit, zelfs niet toen zijn remmen het begaven op Silverstone vanwege ons." Tijdens de Britse Grand Prix van 1999 brak de Duitser zijn been in de crash en zag een kans op de titel dat jaar in rook opgaan. "Ik maak geen vergelijkingen, maar hij en Max hebben zeker iets gemeen. Ze rijden voor het beste team en dat helpt." Op de vraag of Charles Leclerc net zo dominant kon zijn als de Nederlander, als hij in de Red Bull zou zitten, antwoordde Todt: "Natuurlijk. In F1 heb je goede coureurs en een heel klein groepje hele goede coureurs en daar maakt Leclerc deel van uit."