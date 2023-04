Brian Van Hinthum

Dinsdag 4 april 2023 07:59

Het team van Red Bull Racing leek tijdens de Grand Prix van Australië een wat minder groot gat naar de rest van het veld te hebben dan voorgaande races. Dat is volgens Timo Glock niet meer dan logisch. Hij denkt dat het er in Bakoe weer een stuk beter uit zal zien voor de Oostenrijkse formatie.

De Grand Prix van Australië werd zondag na een rommelige en chaotische race een prooi voor Verstappen. Bij de start leek de wereldkampioen nog niet helemaal wakker te zijn. Toen net na 07:00 uur de lichten uitgingen op Albert Park waren het vooral de Britse heren van Mercedes die het meest bij de les waren, want voor bocht één nam Russell al de leiding in de wedstrijd over van Verstappen, waarna een paar bochten later ook Hamilton zijn kans greep en de Nederlander met een mooie move passeerde voor de tweede stek in de race.

Spanning?

Het hele weekend was het gat al wat minder groot dan voorgaande races, al kon Verstappen uiteindelijk met zijn uitstekende racepace toch de race betrekkelijk eenvoudig naar zich toe trekken. Volgens Glock hoeven we in ieder geval niet te verwachten dat het de komende races spannender gaat worden en hij denkt juist dat het gat tijdens de volgende race weer groter is. "Is er nog enige hoop dat de volgende races spannender gaan zijn? Dat het in Melbourne dichter bij elkaar lag, kwam naar mijn idee door het circuit", schrijft hij in zijn column voor Sky Sports.

Groter gat

De Duitser vervolgt: "Ik had toch gehoopt dat met name Mercedes een stuk dichterbij was gekomen. Je moet zien of ze het tempo constant kunnen houden. In Bakoe zijn er meer bochten en lange rechte stukken waar de DRS van Red Bull een grotere rol kan spelen. Daarom geloof ik dat Red Bull het gat tussen henzelf en de concurrentie weer een stuk zal vergroten in Bakoe. De vraag is nu wie de eerste updates brengt en hoe die uitpakken."