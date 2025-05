Voormalig wereldkampioen Alan Jones is onder de indruk van Oscar Piastri en vermoedt dat de McLaren-coureur genoeg mentale kracht heeft om de "onzin" van Max Verstappen niet te pikken.

Na zes races staat Oscar Piastri met 131 punten bovenaan het wereldkampioenschap Formule 1. De 24-jarige Australiër kwam al vier keer als eerste over de streep, en maakt dit seizoen indruk met zijn inhaalacties en consistente performance. Waar teammaat Lando Norris qua pure snelheid soms nog de bovenhand lijkt te hebben, is het duidelijk dat Piastri een stuk steviger in zijn schoenen staat en minder fouten maakt dan de Brit.

Indrukwekkend seizoen tot nu toe

Zo nam hij in de sprintrace in Miami op indrukwekkende wijze de leiding over van Kimi Antonelli, terwijl hij in de Grand Prix zelf na een intens gevecht aan Max Verstappen voorbij wist te gaan. De koelbloedige Australiër wordt geprezen om zijn rustige karakter, maar ook omdat hij zich niet van de wijs lijkt te laten brengen. Zo is het voor veel coureurs alleen mentaal al een opgave om het gevecht met de Limburger aan te gaan, maar daar lijkt Piastri geen last van te hebben.

Niet onder de indruk van Verstappen

Dat ziet ook Alan Jones: "Hij ziet een gat en gaat ervoor", klinkt het bij The Back Page van Sky Sports. "Hij laat zich niet afschrikken. Veel andere coureurs laten zich afbluffen en een beetje afpersen, maar ik denk dat Oscar de mentale kracht heeft om die onzin niet te pikken. Hij neemt het voor wat het is, en geeft Verstappen precies hetzelfde terug", aldus de voormalig wereldkampioen.

