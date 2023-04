Brian Van Hinthum

Zaterdag 1 april 2023 14:42

Lewis Hamilton houdt er over het algemeen een aantal bijzondere en gevaarlijke hobby's op na. De zevenvoudig wereldkampioen onthult nu dat hij gesprekken met Tesla-oprichter Elon Musk heeft gevoerd over een mogelijke reis naar de ruimte, waar de Mercedes-coureur enorm voor openstaat.

Hamilton heeft door de jaren heen geen geheim gemaakt van de zaken die hij graag naast zijn werk als Formule 1-coureur uitvoert. De Britse coureur is zo bijvoorbeeld vaak te bewonderen bij modeshows, steekt zijn voorliefde voor Hollywood niet onder stoelen of banken en vindt het daarnaast interessant om te skydiven. Daarnaast maakt hij zo nu en dan een reisje naar bijzondere en extreme plekken op de wereld. Zo was hij recent nog op Antarctica te vinden en maakte hij een bijzondere reis door Afrika.

Dinerfeestje

Daar blijft het voor Hamilton niet bij als het aan hem ligt. Wie denkt dat de Brit zijn plannen voor zijn extreme reisje hier op Aarde ergens te vinden zijn, kan echter lang zoeken. De zevenvoudig wereldkampioen onthult gesprekken die hij gevoerd heeft met niemand anders dan Musk. "Elon is de laatste twee jaar op mijn feestje geweest in Austin. Een soort dinerfeestje. Dat soort mensen komen dan langs", opent de Mercedes-coureur tijdens een fan-moment in Australië.

Ruimtereis

Hij vervolgt: "Het is niet gemakkelijk om met iemand zoals hem te praten, want zijn gedachten zijn zo breed. Dat zit op een ander niveau. Ik word helemaal nerveus wanneer ik met hem praat. Natuurlijk vraag ik hem dan waar we hierna heen kunnen gaan. Ik wil zeker op een bepaald moment gaan", vertelt hij over zijn plannen om de ruimte in te gaan. "Wel laat ik eerst andere mensen gaan, want die dingen kunnen ontploffen onderweg naar boven. Hij praat over reizen naar Mars, maar ik ben er in ieder geval klaar voor om de ruimte in te gaan. Ik vertelde hem dat ik het schip zou besturen, maar dat gaat geloof ik automatisch", besluit hij.