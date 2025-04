Jack Doohan heeft zijn stem laten horen over de geruchten rondom zijn contract bij Alpine. In gesprek met de media in Saoedi-Arabië spreekt hij zijn vastberadenheid uit om "geweldige dingen te bereiken" met het team.

Jack Doohan kan voorlopig opgelucht ademhalen. Zijn plek bij Alpine lijkt tot aan de zomer veilig. Ondanks de komst van Franco Colapinto als reservecoureur, blijft het team de Australiër steunen. De druk op Doohan werd echter wat groter na een zware crash in Japan, waar zijn DRS niet sloot en hij de controle over zijn auto verloor. Het ongeluk zorgde voor wat vraagtekens over zijn rijstijl, maar ook over zijn toekomst bij het team.

Goed weekend in Bahrein

In gesprek met de media in Saoedi-Arabië vertelt Doohan: "Ik heb geprobeerd er niet aan te denken," en vervolgt: "We weten intern wat mijn contractstatus is, en de rest wist ik altijd dat het zeker zou fluctueren. Het enige waar ik me op kan concentreren, is wat ik en het team hier moeten doen en voor mij om zo snel mogelijk op snelheid te komen." Doohan kende zijn beste race van het seizoen in Bahrein, waar hij Q3 miste met 0,017 seconden en als veertiende over de streep kwam.

Vertrouwen in de toekomst

Hij vertelt dat het vasthouden aan wat werkt in de kwalificatie de sleutel tot succes is: "Niet te veel experimenteren aan het einde van Q2, wat het belangrijkste is voor het opwarmen van de banden, en gewoon vasthouden aan wat heeft gewerkt en vasthouden aan de basis," klinkt het. Ondanks de onzekerheden, blijft Doohan optimistisch over zijn toekomst bij Alpine: "Zeker weten, we zullen in staat zijn om geweldige dingen te bereiken," klinkt het.

