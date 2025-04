In een recent interview met de internationale media heeft George Russell, de Mercedes-coureur, vooruitgekeken op zijn kansen voor het wereldkampioenschap. Ondanks zijn sterke seizoensstart, heeft Russell weinig hoop op de titel.

Russell, die nu de kopman van Mercedes is na het vertrek van Lewis Hamilton naar Ferrari, staat momenteel vierde in het wereldkampioenschap. Met een achterstand van veertien punten op de leider, McLaren-coureur Lando Norris, en zes punten op Max Verstappen, weet Russell dat het een zware kluif zal worden. McLaren heeft dit seizoen al drie keer een dubbele podiumplek weten te scoren, en daarmee is de kopman van de Zilverpijlen nog maar eens extra onder de indruk van de kracht van de Britse formatie.

Titelstrijd George Russell