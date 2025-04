McLaren is hard op weg het constructeurskampioenschap in de Formule 1 met succes te verdedigen. Desondanks beweert Lando Norris dat de MCL39 niet de sterkste auto op de grid is, maar Oscar Piastri is het daar niet mee eens. De ploegmaat is eerlijk over de snelheid van de McLaren na zijn overwinning in de Grand Prix van Bahrein.

