Voormalig F1-coureur Robert Doornbos haalt één conclusie uit de Grand Prix van Japan: Max Verstappen heeft de directe concurrenten een statement afgegeven dat ze 'twee keer moeten nadenken' voor hun kampioenschap-dromen.

Het seizoen is nog jong, maar Red Bull kende bepaald geen vlekkeloze start. Terwijl concurrenten als McLaren en – verrassend genoeg – Mercedes in China indrukwekkend voor de dag kwamen, lijkt de dominantie van de regerend wereldkampioen wat te wankelen. Ook intern rommelt het: na een teleurstellende seizoensstart werd Liam Lawson al snel vervangen door Yuki Tsunoda, wat de onrust binnen het team uit Milton Keynes alleen maar lijkt te vergroten.

Verstappen serieuze titelkandidaat

Robert Doornbos is onder de indruk van de manier waarop Max Verstappen zich heeft herpakt na een uitdagende seizoensstart. In het Ziggo Sport Race Café liet de oud-coureur weten dat de Nederlander opnieuw een serieuze titelkandidaat is. “Als iemand dacht dat we hem konden afschrijven, moet die nog maar eens goed nadenken,” klonk het. “Hij is terug, en wat hij liet zien was gewoon indrukwekkend.”

Red Bull en McLaren kwalificatie

Volgens Doornbos wordt kwalificatie dit seizoen belangrijker dan ooit, zeker op circuits waar inhalen lastig is. “Dit jaar wordt een soort kwalificatiekampioenschap,” stelde hij. “Wie rijdt die magische ronde op zaterdag? Want op zondag inhalen, zoals op Suzuka, blijkt lastig. Dat is goed nieuws voor Max.”

