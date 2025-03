Helmut Marko laat, te midden van de geruchten over een mogelijke rijderswissel bij Red Bull Racing, weten dat hij erg onder de indruk is van de prestaties van Yuki Tsunoda en over de groei die de Japanner heeft laten zien.

Het lijkt code rood bij Red Bull Racing. Liam Lawson heeft twee zeer teleurstellende weekenden achter de rug, en de Oostenrijkse grootmacht overweegt nú al om de 22-jarige coureur uit het zitje naast Max Verstappen te wippen. De Nieuw-Zeelander kwalificeerde zich in Australië als achttiende, om op zondag in de muur te belanden. In China kwalificeerde hij zich voor de sprint en de Grand Prix twee keer als laatste op de twintigste plaats. Op zondag wist hij vervolgens niet verder naar voren te komen dan P15. Reden genoeg voor Red Bull om in gesprek te gaan over of ze wijzigingen willen doorvoeren.

Tsunoda naar Red Bull Racing?

Het is een publiek geheim dat de auto van Red Bull momenteel erg lastig te besturen is. Lawson heeft bij Racing Bulls meer dan eens laten zien een snelle en consistente coureur te zijn. De meningen over of het eerlijk zou zijn om de Kiwi nu al terug te sturen naar het zusterteam, zijn dan ook verdeeld. Maar het is inmiddels duidelijk dat Red Bull Racing dit wel degelijk serieus overweegt. De rijderswissel zou zelfs vóór de Grand Prix van Japan al doorgevoerd kunnen worden. In dat geval lijkt Yuki Tsunoda de aangewezen man om het eens te mogen proberen naast Verstappen.

In de vorm van zijn leven

Tsunoda rijdt al jaren voor het zusterteam, maar werd door teambaas Christian Horner en topman Helmut Marko vaak als 'niet volwassen genoeg' beschouwt. Daar denkt Marko nu opvallend genoeg ineens anders over: "Yuki is nu een andere Yuki dan de afgelopen jaren", klinkt het bij Motorsport Total. "Hij is in de vorm van zijn leven. Hij heeft zijn management veranderd, heeft een nieuwe aanpak gehanteerd en is volwassener geworden. Het duurde even, maar het lijkt nu te werken."

