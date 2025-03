Het is een heerlijk weekend geworden voor Oscar Piastri, die zich dit weekend de beste McLaren-coureur toonde. De Australiër was op zaterdag de snelste in de kwalificatie en op zondag wist hij dit knap om te zetten in een klinkende zege. Na afloop van zijn eerste overwinning dit seizoen is hij uiteraard dolgelukkig.

De Grand Prix van China werd op zondag niet eenzelfde soort spektakel als we vorige week in Melbourne zagen, interessant was het uiteraard wel. Piastri kon vanaf P1 beginnen met teamgenoot Lando Norris in zijn kielzog. Zorgen maken hoefde de McLaren-rijder zich echter zelden. Piastri leek heel de race in controle te zijn en zodoende na Hongarije zijn tweede overwinning uit zijn Formule 1-loopbaan te pakken, waarmee hij tevens een statement maakt in het wereldkampioenschap en zijn strijd tegen Norris.

Artikel gaat verder onder video

Piastri reageert

Na afloop is de McLaren-coureur vanzelfsprekend dolgelukkig: "Ik hoop het. Het was een ongelofelijk weekend, de auto was fantastisch. Ik ben trots op het hele weekend. Dit had ik wel verdiend na afgelopen weekend. Het team heeft het fantastisch gedaan. Ik ben heel blij, heel blij", stelt Piastri. Het was verrassend dat de banden het zo goed hielden: "Op de medium was het lastig, maar het was veel beter dan gisteren. De harde banden waren veel beter dan iedereen had gedacht. Het was een verrassing om zo tot het einde door te komen." Ten slotte spreekt hij de fans nog even toe: "Er zijn hier iets teveel Lewis Hamilton-fans, maar volgend jaar zorgen we wel dat dat zal veranderen."

Gerelateerd