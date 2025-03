Het is tijd voor de tweede race van het jaar in de vorm van de Grand Prix van China. Op het Shanghai International Circuit gaan de rijders strijden voor de felbegeerde punten. Hoe laat gaan we van start in Azië?

De Grand Prix van China belooft op zondag opnieuw een heerlijk spektakelstuk te worden met een veelbelovende startopstelling na de spannende kwalificatie op zaterdag. Zoals gezegd was het Piastri die zijn allereerste pole position in de Formule 1 wist te pakken, terwijl Russell knap beide McLarens wist te splitten. Het betekent dus dat Lando Norris vanaf P3 zal beginnen, terwijl Max Verstappen zijn lastig te besturen Red Bull toch nog op P4 wist te posteren. Achter de viervoudig wereldkampioen vinden we beide Ferrari-rijders: Lewis Hamilton voor Charles Leclerc.

Shanghai International Circuit

Alle edities van de Chinese Grand Prix zijn verreden op het Shanghai International Circuit. De baan van 5,451 kilometer is gebouwd in de vorm van het karakter 'shang' (上), uiteraard vanwege de naam Shanghai. Er staan 56 ronden op de planning voor de race van zondag, goed voor een totaal van 305,066 kilometer. Het ronderecord staat op naam van Michael Schumacher die in 2004 een tijd van 1:32.238 klokte. China was vorig jaar ook een sprintweekend. Max Verstappen won toen niet alleen de verkorte race, maar ook de Grand Prix. Sergio Pérez zorgde voor een dubbelpodium voor Red Bull door als derde te finishen achter Lando Norris.

Hoe laat is de Grand Prix van China?

Zondagochtend is het dus tijd voor het absolute hoofdgerecht van dit weekend: de Grand Prix van China. Wie gaat er met de felbegeerde overwinning aan de haal in Shanghai en kan Max Verstappen nog richting het podium rijden vanaf P4? Nederlanders die de race graag willen zien, zullen voor de zekerheid toch de wekker moeten zetten op zondag: om 08:00 uur doven de lichten en gaan we van start met de tweede race van het seizoen.

