Tijdens de spectaculaire F1 Grand Prix van Australië zagen we maar liefst drie safety car-periodes. Winnaar Lando Norris en podiummannen Max Verstappen en George Russell werden na de seizoensopener gevraagd over de veiligheid tijdens de neutralisatie. Het antwoord was, met een knipoog, een tik aan het adres van Carlos Sainz.

De wedstrijd op het Albert Park Circuit begon met een valse start. Isack Hadjar zette zijn Racing Bulls na één bocht in de formatieronde al in de muur. De Franse Algerijn was in tranen en werd getroost door de vader van Lewis Hamilton. Jack Doohan was de volgende rookie om de fout in te gaan. Hij crashte bij het uitkomen van bocht 5 in de openingsronde. Dat veroorzaakte de eerste safety car. Terwijl op tv de herhalingen van de crash van Doohan werden afgespeeld, vloog Sainz van de baan in de laatste bocht. Door een plotselinge torque spike crashte hij terwijl hij langzaam achter Bernd Mayländer reed. Het ongeluk van Fernando Alonso evenals die van Liam Lawson en Gabriel Bortoleto zorgden voor de andere safety car-periodes.

Comfortabel met veiligheid achter de safety car

Tijdens het raceweekend in Melbourne kwam er veel kritiek vanuit de fans over hoe er met de neutralisaties werd omgegaan, ook vóór de Grand Prix al bij de supportklasses, zoals de FIA Formule 2 en Formule 3. De marshals zouden traag zijn geweest waardoor tijd onder groen verloren ging en tegelijkertijd stonden vrachtwagens, die gecrashte auto's moesten wegtakelen, te dicht op de racelijn of reden ze dicht langs de deelnemers op zoek naar hun afslag van het circuit af. Bij het laatste dodelijke ongeluk in de Formule 1, die van Jules Bianchi in Japan in 2014, was een kraan betrokken en sindsdien wordt er met argwaan gekeken naar bergingsvoertuigen op de baan.

De drie topcoureurs werden bij de persconferentie gevraagd over de veiligheid tijdens de safety car en of ze liever een rode vlag hadden gezien, maar ze leken er geen problemen mee te hebben. "Ik was hier nog wel comfortabel mee", zei Norris. Verstappen voegde er een tik aan Sainz aan toe: "Ja, ik vond het wel prima. Ik bedoel, als je crasht achter de safety car, dan ben je echt dom." Norris lachte: "Dan hoor je niet in de Formule 1!" Ook Russell vond dat een rode vlag niet per se nodig was, ondanks dat vrachtwagens soms erg dichtbij kwamen: "Ja, volgens mij was het prima zo."

