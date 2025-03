Formule 1 verlengt contract CEO Domenicali tot eind 2029

Nieuws uit de organisatie van de Formule 1: CEO Stefano Domenicali heeft een contractverlenging gekregen waardoor de Italiaan nog tot eind 2029 zijn rol zal blijven vervullen.

Domenicali is blij dat hij nog jaren aan het werk mag in een poging om F1 nog groter te maken dan het al is: “Samen met alle relevante F1-stakeholders zullen we het belang van onze fans blijven dienen, want zij zijn de hartslag van alles wat we doen. De passie, de energie en de adrenaline zijn de brandstof die mij elke dag weer aanzetten om het beste van mezelf te geven in de F1.”

Artikel gaat verder onder video

Domenicali bij F1

Domenicali is als sinds 2021 de CEO van de Formule 1, dat sindsdien enorm gegroeid is in elk contitent van de wereld. Zeker in Noord- en Zuid-Amerika is de sport gegroeid, wat blijkt uit de races die nu op de kalender staan. Er wordt momenteel alleen nog niet geracet op het Afrikaanse continent, iets wat Domenicali de komende jaren vast voor elkaar wil gaan krijgen.

BREAKING: Stefano Domenicali to continue as President and CEO of Formula 1 through 2029#F1 pic.twitter.com/WWWMYD72L4 — Formula 1 (@F1) March 12, 2025

Gerelateerd