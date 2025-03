Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur en het belooft met name voor Red Bull Racing een spannend jaar te worden. Het lijkt momenteel lastig in te schatten waar de Oostenrijkse formatie zich bevindt in de rangorde, maar Helmut Marko helpt ons daar een handje mee.

Max Verstappen hoopt het aankomende seizoen met Red Bull Racing opnieuw mee te strijden voor de wereldtitel en zo dus een gooi te doen naar nummer vijf op een rij. Om dat te bewerkstelligen, lijkt hij wel af te moeten gaan rekenen met een hoop geduchte concurrentie. In 2024 wisten teams als McLaren en Ferrari het gat tot het daarvoor zo ongenaakbare Red Bull te dichten en er zelfs voorbij te gaan. Aan het einde van het vorige seizoen leek McLaren zelfs over de snelste wagen te beschikken, waardoor zij aan het einde van de rit met de constructeurstitel in de handen stonden.

McLaren

De lijn der verwachting is dat McLaren en ook Ferrari deze opmars door weten te zetten in het nieuwe seizoen, waardoor het dus zomaar een ontzettend zwaar jaar voor Verstappen en zijn team kan gaan worden. Marko krijgt bij Auto, Motor und Sport vragen over de rangorde en hij ziet dat er één team duidelijk het snelste is: "McLaren heeft op dit moment de snelste auto en is ook nog eens ontzettend goed in bandenslijtage. Maar ik denk niet dat het gat zo groot is als soms wordt gedacht. We hebben bijvoorbeeld onze racesimulatie niet in de optimale configuratie uitgevoerd."

Ferrari en Mercedes

De Oostenrijkse topman vervolgt: "Het is nog steeds hetzelfde als vorig jaar. McLaren gaat de baan op en zet meteen goede tijden neer met alle bandencompounds", zo stelt hij. Vervolgens gaat het nog over Mercedes en Ferrari, twee teams die zich volgens de kenners ook in de strijd voorin kunnen gaan mengen. Marko heeft - kijkende naar die concurrentie - echter wél goed nieuws: "Wij schatten dat we op beide teams voorliggen, zowel op een rondje als op de lange runs. Mercedes viel bijvoorbeeld op door zijn zeer hoge bandenslijtage", zo stelt hij bemoedigend.

