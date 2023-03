Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 25 maart 2023 13:18 - Laatste update: 13:42

Er staat deze week geen Formule 1-race op de planning, maar Max Verstappen komt vandaag gewoon in actie op het (virtuele) circuit. De Nederlander doet samen met zijn collega's bij Team Redline namelijk mee aan de Virtuele 12 uur van Sebring op iRacing.

Het Formule 1-seizoen bestaat dit jaar uit maar liefst 23 races, wat betekent dat het schema van Verstappen al redelijk vol zit. Zeker als je je bedenkt dat de Nederlander buiten de raceweekends nog regelmatig naar de fabriek afreist, voorbereidingen moet doen op de simulator en natuurlijk veel moet sporten om fit te blijven. Toch lijkt de tweevoudige wereldkampioen gelukkig nog genoeg tijd over te hebben voor zijn hobby's. Zo is hij in zijn vrije tijd vaak te vinden op de virtuele circuits van iRacing, waar hij regelmatig in actie komt tijdens grote evenementen.

Artikel gaat verder onder video

Dit weekend staat de Virtuele 12 uur van Sebring op de planning, waarbij de regerend wereldkampioen Formule 1 ook zijn opwachting zal maken. Hij zal samen met IndyCar-kampioen Alex Palou in actie komen namens Team Redline in de GT3-wagen met nummer 101. Het evenement is live te volgen via het Twitch-kanaal van Team Redline.

De kwalificatie begint om 13:30 uur Nederlandse tijd, waarna de race omstreeks 13:40 van start zal gaan.