Max Verstappen heeft in 2024 maar liefst 76 miljoen dollar bijgeschreven als viervoudig wereldkampioen, maar dat staat in schril contrast met de best verdienende topsporter: Cristiano Ronaldo. De voetballer verdiende vorig jaar een duizelingwekkende 260 miljoen dollar en voert daarmee de lijst aan van best verdienende topsporters ter wereld, zo blijkt uit onderzoek van Sportico.

Het medium heeft de beschikbare gegevens van de honderd best betaalde topsporters verzameld. Daarbij moet worden opgemerkt dat persoonlijke deals, zoals die van Verstappen met EA, niet zijn meegerekend. Ronaldo voert de lijst aan, en naast Verstappen is Lewis Hamilton de enige andere Formule 1-coureur die in de top honderd voorkomt.

Topverdieners

Op nummer twee staat basketballer Stephen Curry, die in 2024 maar liefst 153,8 miljoen dollar verdiende. Tyson Fury sluit de top drie af met 147 miljoen dollar. Verstappen bezet de 18e plaats met 76 miljoen dollar, terwijl Hamilton met 60,1 miljoen dollar de 22e plek inneemt.

Nummer Naam Salaris (in dollars) Bonus (in dollars) Totaal 1 Cristiano Ronaldo 215 miljoen 45 miljoen 260 miljoen 2 Stephen Curry 53,8 miljoen 100 miljoen 153,8 miljoen 3 Tyson Fury 140 miljoen 7 miljoen 147 miljoen 4 Lionel Messi 60 miljoen 75 miljoen 135 miljoen 5 LeBron James 48,2 miljoen 85 miljoen 133,2 miljoen 6 Neymar 108 miljoen 25 miljoen 133 miljoen 7 Oleksandr Usyk 120 miljoen 2 miljoen 122 miljoen 8 Karim Benzema 108 miljoen 8 miljoen 116 miljoen 9 Kylian Mbappé 85 miljoen 25 miljoen 110 miljoen 10 Jon Rahm 85,8 miljoen 20 miljoen 105,8 miljoen 11 Scottie Scheffler 76,3 miljoen 28 miljoen 104,3 miljoen 12 Dak Prescott 86,4 miljoen 14 miljoen 100,4 miljoen 13 Giannis Antetokounmpo 47,8 miljoen 50 miljoen 97,8 miljoen 14 Kevin Durant 60 miljoen 75 miljoen 135 miljoen 15 Jared Goff 48,1 miljoen 45 miljoen 93,1 miljoen 16 Jordan Love 79,1 miljoen 2,5 miljoen 81,6 miljoen 17 Rory McIlroy 34,8 miljoen 45 miljoen 79,8 miljoen 18 Max Verstappen 70 miljoen 6 miljoen 76 miljoen 19 Patrick Mahomes 46,1 miljoen 27 miljoen 73,1 miljoen 20 Canelo Álvarez 65 miljoen 8 miljoen 73 miljoen 21 Shohei Ohtani 2,5 miljoen 70 miljoen 72,5 miljoen 22 Lewis Hamilton 41,1 miljoen 19 miljoen 60,1 miljoen

