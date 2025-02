De winterstop van de Formule 1 zit er bijna op. Volgende week wordt het launchevenement in Londen gehouden, een week later is de wintertest in Bahrein en twee weken daarna vindt de seizoensopener in Australië plaats. Max Verstappen heeft van zijn vakantie kunnen genieten en legt uit wat hem echt gelukkig maakt.

Verstappen heeft al vier wereldkampioenschappen op zak in de koningsklasse van de autosport. Het is heel belangrijk geweest voor de Limburger, die uiteraard ook dit jaar weer gaat uitkomen voor Red Bull Racing, maar dat succes definieert niet hoe gelukkig je daadwerkelijk bent. Verstappen haalt zijn geluk uit hoe hij zijn vrije tijd door kan brengen. In het voorseizoen traint hij zes keer per week twee keer per dag in de ochtenden en middagen met de focus op uithoudingsvermogen en intensieve krachttraining, maar in de avond zoekt hij de rust, vrienden en familie op, al helemaal nu hij en partner Kelly Piquet een kindje verwachten.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Aanstormend talent Lindblad lovend over Verstappen: "Lijkt geen zwakheden te hebben"

Succes definieert niet echt geluk

"Ik heb mijn hele leven gewerkt om succesvol te zijn in de racerij en hoewel dat heel belangrijk voor me is, definieert het uiteindelijk niet echt geluk. Echt geluk komt van je vrienden en je familie en je geliefden. Het seizoen is erg veeleisend en in de loop der jaren zijn er meer locaties en races bijgekomen. Het is dus heel belangrijk om je eigen tijd te vinden, om te proberen uit te rusten en tijd door te brengen met je familie en vrienden." In Monte Carlo kan hij gemakkelijk genieten van zijn privéleven. "Vrijheid is voor mij gewoon thuis zijn en me geen zorgen hoeven te maken over het volgende op mijn schema. En Monaco is de plek die ik thuis noem. Daar kan ik ontspannen en mijn eigen ding doen."

Gerelateerd