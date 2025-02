Na een aantal seizoenen zonder al te veel wijzigingen, zien we dit jaar een bijna compleet nieuwe line-up. We doen een duik in de nieuwe teams en voorspellen wie het aankomende seizoen de onderlinge duels zal gaan winnen.

Het is nog enkele weken wachten en dan barst eindelijk het nieuwe Formule 1-seizoen los. Het belooft een schitterend jaar te worden in de koningsklasse. De voorste teams lijken dicht bij elkaar te gaan liggen, terwijl er veel vraagtekens zijn door alle nieuwe coureurs, wissels en nieuwe dynamieken bij alle verschillende teams. Zo weten we natuurlijk dat Lewis Hamilton zich bij het team van Ferrari heeft gevoegd om daar de strijd aan te gaan met Charles Leclerc, kind van de familie. Ook Max Verstappen heeft er in de vorm van Liam Lawson een nieuwe teamgenoot bij gekregen. Bovendien zien we een aantal talenten hun intrede maken in de koningsklasse. We wagen een voorspelling aan de onderlinge gevechten binnen de teams.

Laten we aftrappen met het team van Red Bull Racing, waar Verstappen volgend seizoen gezelschap krijgt van de jonge Lawson. Het was een welkome transfer voor het Oostenrijkse team, daar het afgelopen seizoen schrapen geblazen was met Sergio Pérez. Uiteindelijk viste men, ondanks het coureurskampioenschap van Verstappen, achter het net in de strijd bij de constructeurs. De Mexicaan liet continue grote aantallen punten liggen, waardoor Verstappen er voorin het veld vaak alleen voor stond. Na afloop van het jaar besloot de leiding om in te grijpen en Lawson door te schuiven naar het "eerste team".

Een voorspelling wagen bij het team van Red Bull lijkt een vrij gemakkelijke keuze. Hoewel Lawson ongetwijfeld over een bak talent beschikt, moet hij het simpelweg opnemen tegen de beste coureur van de afgelopen jaren. Verstappen heeft - op Carlos Sainz wellicht na - eigenlijk zijn hele loopbaan tot nu toe zijn teamgenoten op weten te eten. Met name na Daniel Ricciardo hadden jonge Red Bull-talenten het zwaar. Pierre Gasly en Alex Albon, mannen die nu toch ook geen koekenbakkers lijken te zijn, verdronken naast Verstappen en werden vroegtijdig uit de Red Bull gehaald. Het is te hopen dat Lawson wat langer de tijd gaat krijgen, maar we gaan er wel vanuit dat Verstappen dit jaar zijn nieuwe teamgenoot weer gemakkelijk gaat verslaan.

Ferrari

Dan gaan we door naar het team van Ferrari. De Italianen hebben, in ieder geval volgens de lezers van GPFans, de sterkste line-up voor het seizoen van 2025 en eerlijk is eerlijk: het wordt echt ontzettend interessant om te zien hoe het duel daar zich zal gaan ontvouwen tijdens het nieuwe seizoen. Charles Leclerc is een kind van het team, heeft de eigen jeugdopleiding doorlopen en loopt dus al jaren rond in Maranello. Het biedt absoluut een voordeel voor de Monegask, die weet hoe het allemaal werkt binnen het vaak toch wat chaotische Italiaanse team. Daar tegenover komt natuurlijk Lewis Hamilton, volgens velen de beste coureur aller tijden en een man met zeven wereldkampioenschappen op zak.

Uiteindelijk gaat het bij de Britse coureur allemaal om één ding: die achtste wereldtitel. Hamilton zal niet richting Ferrari zijn gekomen om zijn dagen te slijten, maar om te gaan strijden voor zijn droom. Hoewel hij de veertig inmiddels heeft aangetikt, heeft Hamilton in 2024 zeker laten zien nog altijd over het heilige vuur te beschikken wanneer hij over een goede wagen beschikte. Leclerc is - zo weten we - misschien wel de allersnelste coureur over één rondje gezien. De kwalificatiestrijd zal dus ongetwijfeld gewonnen gaan worden door de Monegask Toch denken we dat dat Leclerc niet over de streep zal gaan trekken in de races en dat Hamilton - gewapend met zijn ervaring, racepace en intelligentie, het zijn teamgenoot heel moeilijk gaat maken en nipt gaat verslaan.

Dan gaan we door naar het team van Williams, dat toch ook een line-up om van te smullen heeft voor het volgende seizoen. Aan het begin van het jaar 2024 werd al vroeg duidelijk dat de hierboven genoemde Hamilton zijn contract bij het team van Mercedes niet uit ging zitten voor een overstap naar Ferrari. Het betekende automatisch dat Sainz wist dat hij na dit seizoen zijn biezen kon gaan pakken. Uiteindelijk viel de keuze op het team van Williams, waardoor Sainz toch een flinke achteruitgang op de grid lijkt te maken. Het wordt interessant om te zien hoe de Spanjaard zich gaat manifesteren bij het team van Williams, waar hij met Alex Albon ook niet met een koekenbakker te maken krijgt.

Toch is het ook lastig om te zeggen hoe goed Albon nu écht is. De laatste jaren had hij geen kind aan Logan Sargeant, maar de Amerikaan leek simpelweg ook niet goed genoeg voor een plek in de Formule 1. Later in 2024 kreeg hij te maken met Franco Colapinto en prompt had de Britse Thai het een stuk lastiger om zijn teamgenoot de baas te zijn. Pas toen de Argentijn zichzelf begon te elimineren, was Albon weer de baas. Sainz is een meervoudig racewinnaar en misschien wel één van de slimste coureurs op de grid. Eigenlijk verdient hij gewoon een plekje bij een topteam en mocht hij het goed doen bij Williams, valt het niet uit te sluiten dat hij snel weer vooraan terugkeert. We denken dan ook dat de Madrileen het duel met Albon toch relatief makkelijk zal gaan winnen.

Alpine

Het vierde en één-na-laatste team dat we vandaag behandelen is het Franse Alpine, waar het eigenlijk toch vrij lastig gaat worden om een voorspelling te doen. Dat heeft niet te maken met de coureurs an sich, maar meer met de hoge heren binnen de renstal. De Fransen beginnen het seizoen in principe met Pierre Gasly en Jack Doohan als rijders, alleen het is de grote vraag of die laatste coureur het einde van het seizoen - laat staan de zomerstop - wel gaat halen. Alpine trok eind vorig jaar Colapinto aan als reservecoureur en volgens verschillende geruchten is men bij Alpine van plan om vroegtijdig afscheid te nemen van Doohan om Colapinto in de wagen naast Gasly te posteren.

Laten we gewoon van de basis uitgaan en de situatie met Gasly en Doohan als uitgangspositie nemen. Gasly heeft zich inmiddels natuurlijk bewezen als één van de sterkere coureurs op de grid en met name in het laatste gedeelte van het vorige seizoen leek hij zijn draai volledig gevonden te hebben nadat de interne strijd met Esteban Ocon in zijn voordeel was beslist. In principe moet Gasly dus in het debuutseizoen van Doohan simpelweg een maatje of twee te groot zijn. Colapinto kan Gasly mogelijk iets meer een run for his money geven, maar ook in dat geval moet de voormalig teamgenoot van Verstappen te sterk zijn.

AlphaTauri

We sluiten het eerste gedeelte van deze H2H-voorspellingen af met het team van AlphaTauri, waar men net als bij Red Bull Racing is gaan schuiven met de zitjes na het vertrek van Pérez. Lawson werd doorgeschoven door het team en dus moest er ook een nieuwe coureur toegevoegd worden aan het zusterteam. Het werd Isack Hadjar, die doorstroomt vanuit de Formule 2 en de concurrentiestrijd aan moet gaan met Yuki Tsunoda, de man die afgelopen winter een stoeltje naast Verstappen definitief door zijn vingers zag glijden.

De verbazing bij veel fans was groot dat niet Tsunoda, die zich inmiddels enkele jaren op het hoogste niveau bewezen heeft, maar rookie Lawson de kans kreeg om de vacature bij Red Bull in te vullen. De grote vraag wordt hoe dit door gaat werken in het hoofd van de Japanner richting het nieuwe seizoen. Kan hij de motivatie blijven vinden om alles te geven voor het zusterteam in vermoedelijk zijn laatste jaar voor AlphaTauri? Mocht dat gewoon lukken, zou hij geen enkel probleem moeten hebben om zijn nieuwe Franse teammaat aan de kant te schuiven.

