Remy Ramjiawan

Donderdag 23 maart 2023 15:11 - Laatste update: 15:11

Red Bull-teambaas Christian Horner legt bij Sky Sports F1 uit dat het team voornamelijk jaagt op het kampioenschap voor de teams en stelt dat Max Verstappen en Sergio Pérez allebei dezelfde kansen krijgen om te strijden voor het coureurskampioenschap. Wie er dan uiteindelijk bovenaan staat, dat is volgens de teambaas aan de coureurs.

Aangezien de RB19 op dit moment nog mijlenver op de concurrentie ligt, lijkt de titelstrijd te gaan tussen het duo van Red Bull Racing. Daarin hebben beide heren inmiddels een overwinning te pakken, maar Verstappen leidt het kampioenschap met één punt. Afgelopen jaar vertelde Pérez dat de auto meer de kant van Verstappen op werd ontwikkeld, maar Horner spreekt dat tegen en stelt dat het team altijd bovenaan staat en beide coureurs gelijke kansen geeft.

Conflict tussen kampioenschappen

De Brit gaat in op de vraag welke titel nu het belangrijkste is: "Er is altijd een conflict tussen de twee kampioenschappen. Het constructeurskampioenschap is waar het geld wordt verdiend. De rijderstitel is een individueel kampioenschap en daar zit het prestige, al helemaal voor de coureurs." De afgelopen twee seizoenen was Verstappen daarin de beste, maar de Brit heeft nooit de voorkeur aan de Nederlander gegeven, die simpelweg op de baan de betere was.

Gelijke kansen

Het beeld bestaat dat Red Bull Racing meer aan de kant van Verstappen staat, dan aan de kant van Pérez. Dat idee snapt Horner niet, want hij stelt dat beide coureurs op gelijke voet staan. "Voor ons als team is de verantwoordelijkheid om beide coureurs dezelfde kansen en auto's te geven. Uiteindelijk komt het dan neer op wat ze op het circuit doen." Dat er nu wellicht wat wrijving zit tussen het duo van Red Bull, dat verandert niet de samenwerking: "We hebben twee geweldige coureurs in Max en Sergio en er is een gezonde vorm van respect tussen de twee heren en ik verwacht dat dit niet verandert."