Gijs van Lennep voorspelt dat Max Verstappen niet in de Formule 1 zal blijven om de eerste coureur te worden met acht wereldkampioenschappen. Van Lennep denkt dat Verstappen doorgaat in de koningsklasse zolang hij de motivatie heeft, maar weet ook dat hij deze motivatie niet uit het verbreken van records put.

Verstappen won in 2024 zijn vierde opeenvolgende wereldtitel, maar kondigde ook samen met zijn partner Kelly Piquet aan dat ze medio-2025 een kind verwachten. De Nederlander is naast zijn activiteiten in de Formule 1 ook een fanatieke simracer, waar hij een vinger in de pap heeft bij Team Redline en bij zijn eigen team, Verstappen.com Racing. Onder de zelfde naam runt Verstappen ook een DTM-team, waar Thierry Vermeulen in 2024 zijn tweede seizoen reed. Verstappen heeft zich herhaaldelijk uitgedrukt over zijn ambitie om in de toekomst de cockpit uit te stappen en raceteams te runnen, maar voorlopig heeft de Limburger nog vier jaar op zijn huidige contract staan bij Red Bull Racing in Formule 1.

Hij zet zich honderdduizend procent in

Van Lennep is een grote fan van Verstappen, maar denkt dat zijn motivatie voor de sport de sleutel is van zijn toekomst in de koningsklasse. "Ik geniet zeer van Max," zo oppert Van Lennep bij Langs de Vangrails over zijn landgenoot. "Ik heb het helemaal zien gebeuren, ik wist ook dat het zo zou gaan. Dat klinkt lullig, natuurlijk. Ik heb het nu al de laatste tijd vaker gezegd, ik moet nog zien hoe lang hij nog zin heeft. Zo noem ik het ook. Zo lang hij zin heeft, gaat hij keihard en gaat het goed, want hij zet zich honderdduizend procent in."

Geen tijd meer om te rijden

Zelf verscheen Van Lennep zeven keer aan de start van een Grand Prix - zijn grootse succes lag in sportscars - maar hij weet maar al te goed dat Verstappen niet in de sport zal blijven om records te breken. "Maar [misschien heeft hij ooit die zin] niet [meer] vanwege dat gezeik - misschien wil hij inderdaad wel Le Mans rijden, hij wil een simteam runnen, hij wil een echt team runnen, whatever. Dan heeft hij helemaal geen tijd meer over om te rijden. Het is niet zo dat hij zegt 'wacht even, zeven keer? Dan moet ik nog een tijdje door, want ik moet nog een achtste keer wereldkampioen worden.' Dat zou ik wel zeggen, maar dat zegt hij waarschijnlijk niet. Dat denk ik, van niet.

