Collins: "Door gevecht om snelste ronde worden Pérez en Verstappen achterdochtiger"

Remy Ramjiawan

Donderdag 23 maart 2023 06:57

Het gevecht van Max Verstappen en Sergio Pérez om de snelste raceronde in Saoedi-Arabië te pakken, zal volgens Sky Sports F1-analist Bernie Collins langdurige gevolgen hebben voor Red Bull Racing.

Het gevecht om de snelste raceronde was voor het team in Djedda wellicht niet belangrijk, maar Verstappen liet over de boordradio niets aan de verbeelding over. Toen hij vroeg wat de snelste tijd was, hoorde hij van engineer Gianpiero Lambiase dat het team daar niet mee bezig was, toch wilde Verstappen de tijd weten, want hij was er duidelijk wel mee bezig. De Nederlander pakte de snelste tijd en behoudt daarmee de leiding in het kampioenschap.

Wantrouwen is geboren

Collins, voormalig hoofdstrategie bij Aston Martin, denkt dat het tweetal elkaar nog meer zal wantrouwen na wat er zondag aan het eind van de race in Djedda gebeurde. Verstappen en Pérez deelden de eerste en tweede positie in beide races tot nu toe dit seizoen, waarbij de bonus van één punt voor de snelste ronde besliste wie het kampioenschap zou leiden na Saoedi-Arabië. In de slotfase van de race kon men beide coureurs horen vragen naar de snelste rondetijd en Verstappen wachtte op de laatste ronde, zodat de Mexicaan niet meer kon reageren.

Verstappen 1, Pérez 0

Op dit moment leidt Verstappen het klassement, met een voorsprong van één punt. Collins verwacht echter dat het gedoe rondom de snelste raceronde op termijn gevolgen kan hebben. "Persoonlijk denk ik dat er in de toekomst nog meer achterdocht kan ontstaan tussen beide coureurs. In toekomstige races zouden we van beiden dan ook een herhaling hiervan kunnen verwachten en met dat in mijn achterhoofd is het nu Verstappen 1, Pérez 0", zo stelt ze in haar column voor Formula1.com.