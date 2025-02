De geruchten dat Max Verstappen in de nabije toekomst de overstap naar Aston Martin gaat maken, blijven de kop op steken. In de Formule 1 geldt vaak waar rook is, is vuur, maar zou de Nederlander er goed aan doen om de gok te wagen?

Max Verstappen wordt in het geruchtencircuit al enige tijd aan Aston Martin gekoppeld. De Britse formatie rijdt vanaf 2026 met Honda-motoren, Adrian Newey is daar in dienst getreden en Fernando Alonso wil de komende jaren op wat voor manier dan ook actief blijven voor het team. Allemaal factoren waar Verstappen goede ervaringen mee heeft. Daarnaast is er aan geld geen gebrek. Aston Martin is in handen van Lawrence Stroll: een Canadese zakenman met bijzonder diepe zakken.

Artikel gaat verder onder video

Max Verstappen naar Aston Martin?

De doorgaans goed ingevoerde Formule 1-journalist Mark Hughes schreef onlangs dat er wel degelijk waarde moet worden gehecht aan de geruchten, en dat er écht wel gewicht zit achter het verhaal. En Hughes is niet de enige die denkt te weten dat er wel degelijk wat speelt tussen het kamp van Verstappen en Aston Martin. Maar zou de viervoudig wereldkampioen er goed aan doen om voor het seizoen van 2026 de overstap naar Aston Martin te maken? Geef je mening hieronder.