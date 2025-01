Liam Lawson staat voor een grote uitdaging. De Nieuw-Zeelander maakt aankomend Formule 1-seizoen zijn debuut bij Red Bull Racing, waar hij het op moet gaan nemen tegen Max Verstappen. Een ondankbare taak, zo bleek in het verleden meer dan eens. Maar hoe heeft hij de beste kans van slagen?

Max Verstappen is al jarenlang de grote man binnen Red Bull Racing. De Limburger groeide in Oostenrijks dienstverband uit tot viervoudig wereldkampioen en de meest gevreesde naam op de grid. De afgelopen jaren heeft Verstappen dan ook meerdere teamgenoten versleten. Daniel Ricciardo vertrok omdat Red Bull de focus volledig op de Nederlander legde, Pierre Gasly werd na een half jaar teruggestuurd naar het zusterteam, Alexander Albon moest na anderhalf seizoen zijn biezen pakken en Sergio Pérez werd na vier seizoenen met pensioen gestuurd. Dit jaar is het de beurt aan een relatief nieuw gezicht op de grid: Liam Lawson.

Lawson versus Verstappen

Lawson debuteerde in 2023 in de Formule 1 als invaller van de geblesseerde Daniel Ricciardo. De 22-jarige coureur maakte in korte tijd grote indruk, en werd na de Grand Prix van Singapore in 2024 aangekondigd als vervanger van de inmiddels ontslagen Ricciardo. Zeven races later werd bekend dat Lawson de kans krijgt bij Red Bull Racing, waardoor de toekomst van Yuki Tsunoda binnen de energiedrink-familie een glazen plafond lijkt te hebben. Maar weet Lawson zich staande te houden naast Verstappen?

Op het eerste oog belooft het een vurige samenwerking te worden. Lawson heeft tijdens zijn nog prille loopbaan in de Formule 1 laten zien pijlsnel te kunnen zijn, maar stelde ook zijn korte lontje ten tonele. Zo kreeg hij het aan de stok met Fernando Alonso en trakteerde hij Sergio Pérez op een middelvinger vanuit de cockpit. De heetgebakerde coureur stopt zijn mening niet onder stoelen of banken, iets waar Verstappen ook bekend om staat. De twee kunnen het vooralsnog uitstekend met elkaar vinden. Het is echter nog even de vraag of dit zo zal blijven.

Twee opties voor Lawson?

Hoe dan ook, het lijkt erop dat Lawson zijn avontuur bij Red Bull Racing op twee manieren succesvol kan doorstaan. De eerste - en kijkend naar het karakter van Lawson de minst waarschijnlijke - is dat hij tekent voor de rol van tweede coureur, zolang Verstappen er nog zit. De Nederlander is momenteel simpelweg niet te kloppen en dusdanig bekend met het team, dat het een onmogelijke taak lijkt om het qua performance tegen hem op te nemen.

Dus waarom niet rustig blijven zitten, leren van Verstappen, bekend raken binnen het team en de verwachtingen waarmaken. Die zullen immers nooit hoger liggen dan achter Verstappen finishen. Mocht Verstappen binnen enkele jaren besluiten te vertrekken of de sport te verlaten, - iets wat inmiddels echt niet meer compleet onwaarschijnlijk lijkt - moet Lawson opstaan en zijn kans grijpen.

Niet zonder risico's

De andere optie past wellicht beter bij het karakter van de Kiwi, maar is ook een stuk riskanter. Een van de sleutels tot het succes van Verstappen, is dat hij altijd bereid is er samen met zijn concurrent af te vliegen. Kan hij je niet voorbij, dan liever samen in de muur. Veel coureurs weten dit en leggen de Nederlander daarom nooit écht het vuur aan de schenen, in een poging te voorkomen dat het allemaal in tranen eindigt. De afgelopen jaren stond Verstappen immers altijd bovenaan in het klassement, dus hij was vrijwel altijd degenen die zich een crash kon veroorloven.

Lawson kan het respect van Verstappen verdienen door te laten zien dat ook hij bereid is er samen vanaf te vliegen. Dat hij liever samen in de muur eindigt dan dat hij verslagen wordt. Verstappen zal inzien dat zijn strijdplan bij Lawson niet werkt, omdat hij zich niet af laat bluffen. En dan zal de Limburger niets anders kunnen doen dan Lawson ruimte geven op de baan. Red Bull Racing zit echter niet te wachten op crashen tussen teammaten, en Verstappen zal niet op straat worden gezet.

De beste optie voor Lawson lijkt daarom om zijn kans af te wachten. Probeer het tempo van Verstappen te volgen, leer van zijn manier van werken, leer het team door en door kennen, en sta op zodra het moment daar is.

