Max Verstappen en Lewis Hamilton hebben door de jaren heen een enorme rivaliteit opgebouwd, al zijn de twee heren ook twee van de meest consistente coureurs op de grid. Dat blijkt ook uit een bijzondere reeks die de Nederlander en de Brit hebben neergezet.

Verstappen en Hamilton hebben eigenlijk sinds het seizoen van 2021 een vrij intense rivaliteit. De Nederlander wist in dat seizoen Hamilton zijn feestje te dwarsbomen door in het laatste jaar voor de nieuwe aerodynamicaregels tegen alle verwachtingen in de wereldtitel te pakken, waardoor Hamilton niet zijn gedroomde achtste wereldtitel wist te pakken. Daarna volgden er enkele verschrikkelijke jaren voor de zevenvoudig wereldkampioen, al pakte hij zelfs in die seizoenen nog een aantal mooi resultaten.

Artikel gaat verder onder video

Bijzondere reeks

Het draagt bij aan een ontzettend knappe reeks voor Verstappen en Hamilton, die toch eigenlijk allebei al jaren aan de top staan. Sinds het seizoen van 2016, toen Verstappen vanaf Barcelona mocht instappen bij het team van Red Bull Racing en daar prompt zijn eerste race won, wisten Verstappen en Hamilton - in welke volgorde dan ook - minimaal één keer per jaar samen de twee hoogste treetjes van het podium te beklimmen. Een één-tweetje dus. In 2021 gebeurde dat - logischerwijs - het vaakst: veertien keer. In 2024 het minst vaak: slechts één keer [in Groot-Brittannië]. Mocht het in 2025 opnieuw lukken, weten Verstappen en Hamilton dus samen tien keer op rij dat kunstje in een seizoen te flikken.

