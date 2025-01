Gaat Hamilton bij Ferrari doen wat Alonso en Vettel niet is gelukt? | GPFans Special

Het is je vast niet ontgaan, maar Lewis Hamilton is sinds dit jaar Ferrari-coureur. Met veel bombarie zijn de foto's de afgelopen weken op de socialmediakanalen gedeeld en een gedeelte van de Tifosi was aanwezig om de eerste meters van de Brit in een Ferrari, in Fiorano, met eigen ogen te aanschouwen. De veertigjarige Hamilton krijgt de lastige taak om een wereldtitel naar Maranello te halen, iets wat bijvoorbeeld Sebastian Vettel, maar ook Fernando Alonso niet is gelukt. In deze GPFans Special duiken we in het avontuur dat Lewis Hamilton bij Ferrari aangaat en wat erbij komt kijken om überhaupt kampioen te worden in Maranello.

Ferrari, toch wel het meest legendarische team van de Formule 1 staat alweer een tijdje droog als het neerkomt op wereldtitels. Zo wist Kimi Räikkönen het laatste kampioenschap voor de Scuderia te pakken in 2007 en wist het team in 2008 voor het laatst de constructeurstitel te winnen. Wel heeft Ferrari er veel aan gedaan om kampioenschappen binnen te halen. Fernando Alonso werd in 2010 naar het team gehaald, maar werd in vijf jaar tijd drie keer tweede in het klassement. Sebastian Vettel nam het zitje van de Spanjaard over in 2015, maar ook de Duitser kon geen kampioenschapsgoud naar Italië brengen en werd twee keer tweede in het kampioenschap, in zes jaar tijd bij de Scuderia.

Line-up zonder kampioenen

Uiteindelijk nam Carlos Sainz in 2021 het zitje van Vettel over en daarmee had Ferrari voor het eerst sinds tijden geen oud-kampioen in de wagen zitten. Wel beschikte Ferrari met het duo over veel talent, maar ook een wagen waar niet altijd mee om de overwinningen kon worden geknokt. Met het aantrekken van Hamilton verandert er echter ook wel wat achter de schermen en aan alles is te merken dat Ferrari, met de Brit aan boord, weer een serieuze gooi wil gaan doen naar de wereldtitel.

CV Lewis Hamilton

Met Hamilton in het Ferrari-rood, zijn de twee grootste succesverhalen van de sport bij elkaar gevoegd. Zo wist Ferrari in al haar tijd 16 constructeurskampioenschappen te verzamelen en 15 titels bij de coureurs bij te schrijven. Of Lewis Hamilton de beste coureur uit de geschiedenis is, daar zijn de meningen over verdeeld, wel is Hamilton de meest succesvolle coureur. Zo staat hij met zeven wereldtitels op gelijke hoogte met Michael Schumacher, maar steekt hij met 105 overwinningen, 104 pole positions en 202 podiumplekken met kop en schouders boven de rest uit. Vooral de periode met Mercedes was erg succesvol, waarbij het Duitse team vanaf 2014 tot en met 2021 de ranglijsten domineerde.

Vasseur en Hamilton zijn oude bekende

Hamilton stond diverse keren in de belangstelling van Ferrari, maar begin 2024 werd het nieuws bekend dat de Brit dit jaar dan echt de iconische rode overall mag gaan aantrekken. Teambaas Frédéric Vasseur was één van de voortrekkers die de Brit wilde binnenhalen. Vasseur is namelijk geen onbekende van Hamilton. Zo kent Hamilton de teambaas nog uit zijn GP2-dagen (Formule 2), toen Vasseur de leiding had over ART Grand Prix. Vasseur verklaarde dat het niet zo lastig was om Hamilton over te halen voor een dienstverband bij Ferrari en dat toen de gesprekken eenmaal liepen, het besluit snel was genomen.

Ferrari laat niets aan het toeval over

Om Hamilton snel te laten aarden heeft Ferrari een aantal veranderingen op de planning staan voor komend seizoen. Zo wordt de nieuwe wagen afgesteld op de wensen van de zevenvoudig kampioen. Een van de klachten van Hamilton bij Mercedes was de laatste jaren dat de cockpit volgens hem te dicht bij de voorwielophanging geplaatst was en Ferrari heeft die feedback meegenomen voor hun wagen. Daarnaast valt er tussen neus en lippen door te merken dat de pijlen nog niet zozeer zijn gericht op het winnen van de titel in 2025, maar vooral een kampioenschapsteam dat er staat vanaf 2026. Daarin moet Hamilton samen met Leclerc richting geven aan het ontwikkelingsteam om de beste wagen voor het nieuwe tijdperk Formule 1 neer te zetten. Daarnaast is de voormalig invaller van Toto Wolff bij Mercedes, Jérôme d'Ambrosio tegenwoordig ook in het Ferrari-rood te bewonderen en ook Loïc Serra is losgeweekt bij Mercedes en zal Hamilton bijstaan in zijn nieuwe avontuur. Peter Bonnington, ook wel bekend als ‘Bono’ zal overigens niet overkomen. Hamilton krijgt de race-engineer die in het verleden Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, maar ook Carlos Sainz, heeft bijgestaan: Riccardo Adami.

Hamilton sluit dus bij Ferrari aan met de wetenschap dat het team alles op alles zet om een kampioenschapsauto neer te zetten, maar er is toch wel één grote factor die misschien roet in het eten kan gaan gooien, namelijk: achtvoudig racewinnaar Charles Leclerc. De Monegask is sinds 2019 onderdeel van de Scuderia en is ergens toch wel het beloofde kind van Ferrari. Leclerc rekende in zijn eerste twee seizoenen af met Vettel en met Sainz aan boord was het al iets gelijkwaardiger. Leclerc moet als echte kwalificatiebeest niet worden onderschat en wist tot op heden al 26 pole positions te rijden. Daarnaast was Leclerc lange tijd de nummer één van het team, maar met Hamilton binnen de renstal lijken die verhoudingen wat te vervagen. Het zal dan ook interessant worden om te zien wat Ferrari gaat doen, zodra het duo tijdens een race bij elkaar in de buurt rijdt.

