Haas na negen jaar nog steeds kleinste F1-team: "Dat is krankzinnig"

Haas doet in 2025 inmiddels voor een tiende seizoen mee in de Formule 1, maar nog steeds is het Amerikaanse team niet volledig van de grond gekomen. Met zo'n 330 medewerkers in totaal is Haas qua medewerkers en in de begroting het kleinste team uit de koningsklasse, wat teambaas Ayao Komatsu erg trots maakt op de prestaties van het afgelopen seizoen.

In 2024 streed Haas met Alpine en VCARB om de zesde plek in het constructeurskampioenschap tot en met de laatste race van het seizoen. Voor de meerderheid van het jaar leek Alpine achter beide teams te gaan eindigen, maar het plotselinge dubbele podium in São Paulo van Esteban Ocon en Pierre Gasly was goed voor maar liefst 33 punten, waardoor het Franse team naar de zesde plek werd gekatapulteerd, en VCARB twee plekken zakte in één weekend. Hoewel het verschil niet belangrijk lijkt, is het constructeursklassement waar het prijzengeld in wordt uitgedeeld. Het verschil tussen zesde en achtste worden was bijna twintig miljoen dollar, hetgeen de begroting van het aankomende jaar aanzienlijk beïnvloedt. Haas werd zevende met 58 punten; na 2018, toen de Amerikanen vijfde werden, is dit de hoogste klassering sinds Haas toetrad tot de Formule 1 in 2016.

Artikel gaat verder onder video

Het minimum dat je moet hebben

Komatsu zit al bij Haas sinds het team werd opgericht, en werd in 2024 aangesteld als de nieuwe teambaas na het vertrek van Guenther Steiner. De Japanner heeft grote progressie geboekt, zowel op het circuit als financieel, gezien Haas nu voor het eerst het budgetlimiet, de cost cap, daadwerkelijk aantikt - iets wat in het verleden nooit het geval was. "Omdat we onder water zaten, konden we het geld dat we hadden altijd uitgeven zonder ons er zorgen over te maken", zo legde hij uit tegenover Motorsport.com. "Maar nu moeten we erover nadenken om ervoor te zorgen dat we binnen het budget blijven en efficiënt zijn. De dingen die we kunnen uitsluiten, moeten we uitsluiten en gewoon een heel andere mentaliteit hebben. Maar als je competitief wilt zijn, is dit het minimum dat je zou moeten hebben."

Wie heeft er maar 330 mensen?

Haas is, ondanks de prestaties, nog steeds veruit het kleinste Formule 1-team. Inmiddels heeft Komatsu een samenwerking met Toyota kunnen sluiten, en zal de Japanse autofabrikant haar technische kennis verlenen om Haas verder te helpen groeien. Komatsu herinnert zich een Toyota-vertegenwoordiger die langskwam bij de Haas-fabriek, en met stomheid geslagen was van hoe het team zo goed presteert met de middelen die het heeft. "Wie heeft er maar 330 mensen? En wie opereert vanuit dit soort gebouwen? Dat is krankzinnig. Toen hij de prestatie op de baan zag, bracht het hem nog meer in verwarring. Hij zei: 'Ik begrijp het niet. Hoe beter ik jullie team begrijp, hoe meer ik in de war raak over hoe jullie dit bereiken.'"

Gerelateerd