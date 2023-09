Lars Leeftink

Woensdag 20 september 2023 16:55

Vorige week zaterdag werd de vijftiende kwalificatie van het seizoen verreden. In 2023 is het tot nu toe vooral Red Bull Racing geweest dat op zaterdag de dominante factor is gebleken. Na de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Singapore heeft Carlos Sainz wederom een pole position veroverd.

In 2022 was het Ferrari dat met Charles Leclerc het hoogste aantal pole positions zou veroveren. Verstappen was wel de enige die kon concurreren met de Monegask, maar de rest had vaak het nakijken. Ferrari en Red Bull waren in 2022 sowieso het sterkst op zaterdag, want de rest kon niet met enige regelmaat meedoen om pole position. De enige auto die daar af en toe bij in de buurt kwam, was die van Mercedes. Hoe is dat in 2023?

Artikel gaat verder onder video

Pole positions 2023

Nadat in Hongarije Lewis Hamilton en in België Charles Leclerc (dankzij gridstraf Verstappen) pole hadden veroverd, stond Verstappen in Nederland weer eens bovenaan na de kwalificatie en vooraan toen de lichten zondag op groen gingen. In Italië en Singapore was het echter weer iemand anders die vanaf P1 aan de race mocht beginnen: Carlos Sainz. In Groot-Brittannië wist Verstappen voor het laatst pole te veroveren, toen was het zijn zevende pole position van het seizoen en zijn vijfde op rij na Monaco, Spanje, Canada en Oostenrijk. In Miami stond Sergio Pérez voor het laatste op pole, dit was toen zijn tweede pole position van het seizoen. De Mexicaan kwam daar toen mee op gelijke hoogte met Verstappen, maar dat is dus al een tijdje verleden tijd. In Bakoe, een week eerder, was het Charles Leclerc die als eerste coureur in 2023 die niet voor Red Bull rijdt een pole position veroverde. Vorig jaar was Leclerc nog ijzersterk op dit gebied, maar in 2023 was het na vier races pas raak voor de Monegask.

In Australië was het Verstappen die, mede dankzij een crash van Pérez, erin slaagde om pole position voor de race te veroveren. Een race die hij zou winnen. In Saoedi-Arabië was het Pérez die zijn eerste pole position veroverde voor de race, een race die hij uiteindelijk ook zou winnen. Tijdens het openingsweekend in Bahrein werd hij nog tweede tijdens de kwalificatie, achter Verstappen. De Nederlander zou die race vanaf P1 met speels gemak winnen. Voorlopig is Red Bull dus niet alleen op de zondag, maar ook op de zaterdag aan het domineren, daar waar het vorig jaar toch voornamelijk Ferrari was.

Op de zaterdag in Hongarije kwam Hamilton, zoals eerder genoemd, als een konijn uit de hoge hoed naar voren voor zijn eerste pole position sinds 2021. In België was het verhaal wat omslachtig. Max Verstappen reed in de kwalificatie weliswaar na een mazzeltje in Q2 de snelste tijd van de dag, het betekende niet dat de regerend wereldkampioen op zondag vanaf pole position begon. Nog voor de kwalificatie van start ging, had hij wegens een onderdelenwissel een straf van vijf plekken aan zijn broek, waardoor niet hij, maar Leclerc op zondag vanaf de best mogelijke positie mocht beginnen op Spa. In Nederland begon Verstappen echter gewoon vanaf pole nadat hij op zaterdag eerste werd tijdens een hectische kwalificatie op Zandvoort. In Monza kreeg Sainz het voor het Italiaanse publiek van Ferrari voor elkaar om Verstappen en Leclerc te verslaan en zijn eerste pole position van het seizoen op zijn naam te schrijven. In Singapore herhaalde hij dit kunststukje door weer pole te veroveren. Sainz is daarmee de vijfde coureur in 2023 die op pole position heeft gestaan.

Overzicht pole positions 2023