Mattel heeft de officiële Hot Wheels Formule 1-collectie onthuld, waarin acht van de tien teams vertegenwoordigd zijn. De deal tussen F1 en Mattel was in oktober al aangekondigd, en de speelgoedmaker heeft nu de eerste collectie van de samenwerking bekendgemaakt.

Niet alle Formule 1-teams zijn gerepresenteerd in de collectie van Hot Wheels - Ferrari en Aston Martin doen niet mee aan de samenwerking. De F1-auto's op schaal van 1:64 zijn gemaakt om mee te rijden op de twee circuits van de collectie, het F1 Sprint Circuit en F1 Sprint Race. De 1:64-modellen van metaal zijn onderdeel van de 'premium'-collectie die op de website van Mattel voor $8 beschikbaar zijn per auto, naast de goedkopere variant, die rond de $2.50 zal zijn. De premium-versie beschikt over meer detail, zoals het racenummer en de helm van elke coureur, de Pirelli-banden en alle sponsoren. Op het moment van schrijven zijn alle modellen op de website van Mattel uitverkocht.

Formula 1 and Mattel have unveiled an exciting product range that will connect fans to the true speed of Formula 1 at home with iconic Hot Wheels cars.



