Wat te verwachten van alle tien de teams tijdens het F1-seizoen 2025

Het Formule 1-seizoen 2025 belooft volgens veel analisten een seizoen te worden waarin allebei de kampioenschappen op details beslist gaan worden. Voor alle tien de teams zullen er echter verschillende prioriteiten zijn. Wat mogen we van elk team verwachten in 2025?

Aan het begin van het seizoen 2024 hield iedereen er rekening mee dat Max Verstappen en Red Bull Racing wederom een dominant seizoen tegemoet gingen. Tijdens de eerste tien races bleek dit ook het geval te zijn. De Nederlander won zeven van de eerste tien en leek weer probleemloos naar het kampioenschap te gaan bij de coureurs. Toch bleek tijdens de races in Europa dat vooral McLaren en Ferrari dichter in de buurt kwamen, terwijl aan het einde van het seizoen ook Mercedes zich begon te melden. Verstappen werd uiteindelijk kampioen bij de coureurs, maar bij de constructeurs was het McLaren dat net Ferrari versloeg voor Red Bull en Mercedes. Ferrari had aan het einde van het seizoen de snelste auto, voor McLaren, Red Bull en Mercedes. Het zorgt op meerdere manieren voor elk team voor een interessant seizoen, zeker gezien wat er in 2026 allemaal te wachten staat.

Artikel gaat verder onder video

McLaren

Voor McLaren was 2024 een seizoen waarin het wederom een stap vooruit heeft gezet. Dit keer werden er meerdere zeges geboekt en werd er zelfs een kampioenschap bij de constructeurs binnengehaald. Boven verwacht dus, zo gaf ook McLaren toe. Voor 2025 zullen de verwachtingen nu echter hooggespannen zijn. Het team zit voorin en heeft in 2024 lang de beste auto van de grid gehad.

Nadeel daarvan is dat het van alle teams de minste tijd in de windtunnel zal hebben, iets waar McLaren niet aan gewend is. De kwestie 2026 is voor McLaren alleen op aerodynamisch gebied dit seizoen al relevant, omdat de motor vanuit Mercedes geleverd gaat worden. Dit geeft het team achter de schermen een voordeel ten opzichte van Red Bull, Mercedes en Ferrari, die zich daar wel druk om moeten maken. De kans is dan ook groot dat McLaren gewoon vol voor het kampioenschap bij de coureurs en constructeurs zal gaan in 2025, zeker omdat de auto er nu zo goed voorstaat, ze nu het rijdersduo ervoor hebben en er nul garantie is dat allebei in 2026 weer het geval zijn. Als er een moment is om toe te slaan en te oogsten, is dat dit seizoen.

Ferrari

Volgens veel analisten zal Ferrari de grootste concurrent zijn in 2025. Dit was in 2024 namelijk ook het geval. Ferrari begon helemaal niet zo goed aan vorig seizoen, maar gedurende de races werd de auto steeds sneller en stabieler en werden er meer races gewonnen. Het kampioenschap bij de constructeurs zat er net niet in, maar het zal hoop geven voor 2025.

Met Charles Leclerc en Lewis Hamilton beschikt het team op papier samen met McLaren over misschien wel het beste rijdersduo van dit seizoen. De vraag is natuurlijk altijd hoe de verhoudingen tussen twee kopmannen van natuur zullen zijn en of Hamilton zich wel comfortabel voelt in de auto van Ferrari. Toch lijkt het team, als we de geruchten mogen geloven, alles op alles te zetten om in 2025 een einde te maken aan de droogte op het gebied van kampioenschappen. De auto gaat op de schop en het concept wordt aangepast. Dit terwijl Ferrari ook voor 2026 aan de slag moet om de motor af te krijgen en goed te laten presteren, naast dat er ook nog een compleet andere auto voor 2026 gemaakt moet worden. Het lijkt veel gevraagd, maar Ferrari gaat dus proberen om in een jaar tijd twee compleet nieuwe auto's en een nieuwe motor te maken. De Italianen hebben het gevoel dat ze in 2025 moeten toeslaan en hebben er wellicht een wat mindere start aan 2026 voor over.

Red Bull Racing

Red Bull Racing lijkt na het seizoen dat zij gehad hebben eigenlijk geen keuze te hebben. Het team begon dus goed, maar zakte daarna weg terwijl de andere teams beter werden. Voor het vierde seizoen op rij wonnen ze wel bij de coureurs, maar het kampioenschap bij de constructeurs werd niet gewonnen. De druk is er nu flink op komen te liggen, zeker omdat het kamp van Verstappen duidelijk heeft laten weten dat een goede auto hebben de manier is om de Nederlander ook in 2026 en daarna te behouden.

Dit betekent dat Red Bull niet de luxe heeft om 2025 te laten voor wat het is en zich te focussen op 2026, het jaar waarin het team met Ford voor het eerst een eigen motor gaat gebruiken in F1. Dit zorgt voor een enorme uitdaging, omdat het team voor het eerst naast een eigen auto - die ook nog eens ontwikkelt moet worden zonder Adrian Newey - ook nog een motor moet maken voor 2026 zonder daar ervaring mee te hebben. Het team zal stiekem het liefst zich daarop focussen, maar neemt dan wel het risico het kamp van Verstappen ontevreden te maken door in 2025 geen goede auto te hebben nadat dit in 2024 voor de helft van het seizoen ook al het geval was. Ook kan het de ontwikkeling van Liam Lawson, die teamgenoot van Verstappen zal zijn in 2025, ernstig belemmeren als het team met een auto op de proppen komt die niet goed genoeg is. Het is een risico dat Red Bull eigenlijk niet kan nemen, waardoor het wel alles op alles zal moeten zetten om in 2025 de auto om te bouwen, te presteren en tegelijk zich zo goed mogelijk voor te bereiden op 2026.

Mercedes

Mercedes heeft in het nieuwe tijdperk sinds 2022 eigenlijk constant achter de feiten aangelopen. Richting het einde van het seizoen 2024 begon dit te veranderen en kon het echt voorin meedoen om de podiumplekken en zelfs zeges boeken. Dit zal het team hoop geven voor 2025, een seizoen waarin het voor het eerst sinds lange tijd zonder Lewis Hamilton aan een seizoen gaat beginnen. Het brengt het team echter ook twijfel. De vraag is namelijk nu hoe ver Mercedes wil gaan om in 2025 echt mee te doen om de prijzen.

Mercedes zou er op het oog verstandig aan doen om zich op 2026 te focussen, gezien de het feit dat het team de laatste keer dat er een grote wijziging op het gebied van motoren was (2014) vervolgens tot eind 2020 zou domineren in F1 en dit nu met dezelfde kennis ook weer mogelijk zou zijn. In 2025 gaan voor de twee kampioenschappen, terwijl je eigenlijk het hele tijdperk geen auto hebt gehad die daar goed genoeg voor was, is een risico met mogelijk gevolgen voor 2026. Mercedes moet daarnaast ook voor McLaren, Alpine en Williams motoren gaan ontwikkelen, waardoor er dus extra werk aan de winkel is. Dan is er ook nog Andrea Kimi Antonelli die het team met - normaal gesproken inconsistente resultaten als jonge rookie - een kans op de titel bij de constructeurs zal gaan kosten. George Russell heeft in zijn carrière al veel geduld moeten hebben en zou in 2025 echt kans kunnen maken op de titel, maar de Brit lijkt dit jaar nog een jaartje geduld te moeten hebben.

Aston Martin

Aston Martin heeft in 2023 en 2024 eigenlijk altijd een goede winterstop gehad en begin vervolgens ook goed aan het seizoen, maar gedurende het seizoen bleken de upgrades vervolgens niet goed genoeg te zijn om de rest bij te houden of in te halen. Sterker nog: richting het einde van het seizoen had Aston Martin de zesde of zevende auto van de grid.

Voor 2025 is de kans op het oog vrij klein dat dit ineens wel goed zal gaan en het team mee kan doen om de prijzen. Dit zou de enige logische reden zijn voor het team om vol in te zetten op 2025. De kans is dus vrij groot dat het team van Lawrence Stroll zich vooral druk gaat maken om 2026 en 2025 niet een heel belangrijk seizoen zal vinden, iets waar misschien Fernando Alonso het niet mee eens zal zijn gezien het feit dat de tijd voor hem doortikt. Aston Martin gaat echter alle tijd nodig hebben om in 2026 met Honda een goede motor te hebben, een auto te bouwen - met Newey in een leidende rol - en ook de nieuwe fabriek en campus echt top te laten functioneren. Dit zal normaal gesproken een hogere prioriteit hebben dan de kleine kans die er in 2025 is dat het team ineens om de twee kampioenschappen kan strijden.

Alpine

Alpine kende in 2024 een seizoen met twee gezichten. Tijdens de eerste seizoenshelft was het met afstand het langzaamste team en zat het vooral met Kick Sauber achterin te vechten om niks. Toen kwam Oliver Oakes als teambaas en begon ook Flavio Briatore zich ermee te bemoeien en kwam er een wonderbaarlijke ommekeer. Het hoogtepunt was de tweede en derde plaats in São Paulo. Het zal het team hoop geven voor 2025, maar moeten ze zich hierdoor af laten leiden richting 2026?

Dat is de vraag. Alpine gaat vanaf 2026 werken met motoren van Mercedes en zit nu een beetje in een situatie dat het allebei de kanten op kan gaan. Er is niet echt een reden om in 2025 alles op alles te zetten om de auto met flinke upgrades te verbeteren, maar het momentum is wel aan de zijde van het Franse team. Met Jack Doohan en wellicht later Franco Colapinto heeft het echter wel twee coureurs die zullen wennen moeten aan F1 en alle wat daarbij komt kijken. Het voordeel is dat het team niet meer zelf aan motoren hoeft te werken voor 2026, zoals voorheen wel het geval was. Dit zal meer ruimte geven om echt stappen te zetten en de goede lijn van eind 2024 door te trekken richting 2025.

Voor Haas was 2024 een seizoen waarin het soms een goed weekend kende en vervolgens weer een minder weekend. Echt een pijl was er niet op te trekken bij het Amerikaanse team, dat wel besloot dat er een nieuw rijdersduo moet komen voor 2025. De vraag is wat het doel van Haas precies is in 2025, gezien dat er in 2026 ook weer een nieuwe auto moet staan.

Haas heeft niet echt een reden om in 2025 vol te gaan voor verbeteringen, maar gezien Ferrari de motor van 2026 gaat bouwen en het tevens niet in de Amerikaanse werkwijze zit om rustig aan te doen zal er wellicht toch wat druk zijn om te presteren komend seizoen. Onder Ayao Komatsu zijn er grote stappen gezet op sportief en organisatorisch gebied, iets wat in 2025 verder gaat met een nieuw rijdersduo (Esteban Ocon en Oliver Bearman) en tevens nieuwe namen op belangrijke posities. Het zal even duren voordat deze structuur ook automatisme is geworden binnen het team, waardoor 2025 toch wel een beetje als het tweede overgangsjaar gezien mag worden. Vooral ook omdat de samenwerking met Toyota in 2025 en daarna pas echt op gang zal komen.

Visa Cash App Racing Bulls

Bij Visa Cash App Racing Bulls was het net zoals bij Haas ook een seizoen met ups en dows. Er waren weekenden dat het zelfs met twee auto's in de top tien eindigde en er waren weekend dat er bij lange na geen punten werden gescoord. Zeker aan het einde van het seizoen werd het team minder en minder.

In 2025 zal dat moeten veranderen, want het doel van het team is om coureurs van Red Bull door te ontwikkelen. Yuki Tsunoda en Isack Hadjar ontwikkelen zich het best met een auto die mee kan doen om de punten. Echt veel zin om de focus op 2026 te hebben, heeft het voor Visa Cash App Racing Bulls dus ook niet. Er moet een goede auto komen, en wel in 2025.

Williams

Bij Williams zullen ze het seizoen 2024 snel willen vergeten. Er werden maar 17 punten gescoord en er werd vooral veel gecrasht en schade geleden door de coureurs. Het leverde veel problemen op tijdens het tweede seizoen van teambaas James Vowles, die zal hopen dat het team 2024 achter zich kan laten.

In 2026 zal het team motoren krijgen van Mercedes, waardoor Williams zal hopen dat dit het seizoen zal zijn dat het echt een stap vooruit gaat zetten in een poging de gloriedagen weer te doen herleven. 2025 zal dan ook vooral een seizoen zijn waarin het belangrijk is om de schade te beperken, op acceptabele manier door te komen en niet te veel risico's te nemen. Met Carlos Sainz als ervaren coureur naast Alexander Albon zou het aantal crashes in ieder geval een stuk minder moeten zijn dan in 2024.

Kick Sauber

Dan tot slot het team dat in 2024 met afstand de langzaamste auto van de grid had: Kick Sauber. Het team nam 2024 al niet zo heel serieus, iets wat was te merken aan de resultaten. Pas richting het einde van het seizoen werden er ineens vier punten gescoord, waardoor een puntloos seizoen werd voorkomen.

In 2025 zal het meer van hetzelfde zijn, zeker omdat het met een rookie aan de start gaat verschijnen. Gabriel Bortoleto zal zijn debuut in F1 gaan maken naast de Duitse coureur Nico Hulkenberg, waardoor Sauber weer Audi tevreden stelt. Verder zal sportief gezien 2025 voor Sauber niet zo belangrijk zijn. Alle focus ligt op 2026, al sinds de aankondiging dat Audi vanaf dan de motoren gaat leveren. Een sportief flinke stap hoeven we in 2025 niet van Sauber te verwachten.

Gerelateerd