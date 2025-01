Red Bull-teambaas Christian Horner heeft de eerste overwinning van het seizoen binnen, al gebeurde dat niet op het asfalt. De Brit was samen met zijn vrouw Geri aanwezig bij een paardenrace, waarbij ze hun paard 'Lift Me Up' de zege zagen pakken.

Voordat het Formule 1-spektakel halverwege maart van start gaat, kunnen de teams nog even genieten van de winterstop. Max Verstappen bracht de afgelopen weken veel tijd door op de skipiste, maar stapte afgelopen weekend in de simulator voor de virtuele 24 uur van Daytona. Hij eindigde aanvankelijk als vierde, maar schoof door naar P3 na de diskwalificatie van de winnaar.

Paard van familie Horner wint race

Met het einde van de winterstop in zicht, zal Horner zich binnenkort weer volledig richten op de Formule 1, maar geniet voorlopig nog van zijn vrije tijd. De 51-jarige bezocht deze week de Warwick Racecourse samen met zijn vrouw Geri, waar ze hun paard 'Lift Me Up' zagen zegevieren met een indrukwekkende overwinning, wat tot juichende taferelen op de tribunes leidde. De teambaas van Red Bull deelde een foto op zijn Instagram om de overwinning te vieren. Op de foto staat hij samen met de voormalige popster en haar dochter Bluebell naast het winnende paard. Horner voegde de tekst toe: "Gefeliciteerd Geri, winnen met Lift Me Up."

De overwinning was extra speciaal omdat het paard eerder deze maand bij een race in Worcestershire de finish niet had gehaald. Het stel bezit het negenjarige renpaard al meerdere jaren en het is slechts een van de vele paarden die ze beheren. Elk paard is vernoemd naar een nummer uit Geri's muziekcarrière, waaronder It’s Raining Men en Look at Me.

The thrill of a winner! 🥰@GeriHalliwell was in the stands to cheer home Lift Me Up in the hunter chase and she did EXACTLY that!



Tremendous scenes.@WarwickRaces pic.twitter.com/1WVBbIUTQv — Racing TV (@RacingTV) January 20, 2025

