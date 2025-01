Will Buxton kondigde vorige week aan dat hij de nieuwe IndyCar-commentator zal zijn en daarmee full-time mee aan het werk zal gaan, maar nu laat de Brit weten dat hij toch nog hoopt te kunnen verschijnen in de Formule 1-paddock. Buxton was sinds 2018 de hoofdpresentator van de officiële F1-kanalen, maar is misschien wel bekender door zijn rol als verteller in de Netflix-serie Drive To Survive.

Buxton is vijftien jaar actief geweest in de Formule 1, maar deed gedurende die tijd ook meerdere jaren verslag over IndyCar voor Amerikaanse televisiekanalen. Hij is haast niet weg te denken uit de paddock, maar laat deze nu wel achter om commentator te worden bij IndyCar, samen met ex-coureurs James Hinchcliffe en Townsend Bell. Buxton is overigens al eerder commentator geweest in Formule 3 en GP2, alhoewel dit nog voor zijn tijd in de F1 was. Hij begon de koningsklasse te verslaan bij het toen geheten SPEED-channel, en stapte over naar NBC toen de rechten in de VS hierheen gingen. Toen Liberty Media de Formule 1 overnamen in 2017, werd Buxton aangenomen als de presentator en het gezicht van alle officiële kanalen, zowel digitaal als op de televisie. Het is nog niet duidelijk wie zijn rol zal overnemen bij F1TV.

Artikel gaat verder onder video

Focus ligt alleen op IndyCar

Buxton, die onlangs nog lichtelijk sneerde naar de Formule 1, onderstreept dat zijn aandacht zal liggen op de Amerikaanse raceklasse, en niet op F1. “Wanneer het seizoen begint, zal mijn enige focus IndyCar zijn, omdat ik ervoor wil zorgen dat ik de serie, de coureurs en de teams absoluut 100% van mezelf geef,” zei hij in een interview met The Race. "Ik wil dat de fans weten dat mijn toewijding, mijn focus alleen op IndyCar ligt. Maar dat betekent niet dat ik niet meer aan de Formule 1 ga werken en het betekent ook niet dat ik geen contact meer heb met de teams en de coureurs en niet meer wil weten wat er gebeurt."

Opduiken bij F1TV

Ondanks dat hij de meerderheid van het jaar druk zal zijn in de Verenigde Staten, liet Buxton toch vallen dat hij ook nog hoopt mee te draaien aan het einde van 2025 in de Formule 1, wanneer het IndyCar seizoen al is afgelopen. “De mensen bij F1 en F1TV zijn ongelooflijk begripvol en steunen mijn beslissing om te gaan en ze hebben gezegd dat de deur open blijft. Ik heb goede hoop dat ik in de tweede helft van het seizoen terug kan komen naar een paar races en hopelijk weer een beetje opduik op F1TV.”

Gerelateerd