Max Verstappen en Gianpiero Lambiase kunnen regelmatig fel op elkaar zijn tijdens het boardradioverkeer maar over het algemeen weet het tweetal precies wat ze aan elkaar hebben. Voormalig engineer Rob Smedley vindt het indrukwekkend hoe het tweetal communiceert.

In de Formule 1 speelt een race engineer voor een coureur een cruciale rol tijdens de sessies die er gereden wordt. De man achter de microfoon is vaak de enige en belangrijkste lijn met 'de buitenwereld' tijdens een race. Af en toe kan het voor coureurs natuurlijk eenzaam aanvoelen in de cockpit van een Formule 1-auto en vanaf daar is het moeilijk om altijd de juiste informatie te vergaren die nodig is om een race zo goed mogelijk tot een einde te brengen. Denk daarbij aan tijdsgaten met voor- en achterliggers, verwachte regenomstandigheden, tactische omzettingen, gebeurtenissen in de race en mogelijke schades aan de auto.

Een diepe relatie

Een goede en heldere communicatie tussen race engineer en coureur is dan ook van cruciaal belang wanneer je de best mogelijke resultaten wil bereiken. Verstappen en Lambiase vormen daarin vaak een schoolvoorbeeld, ook al gaat het soms voor het oog van de wereld ook mis. Smedley, die lange tijd als engineer van Felipe Massa fungeerde, stelt dat dat bij een goede relatie helemaal prima is: "Aan het eind van de dag is het een diepe relatie. Dan kun je die momenten hebben. Vijf minuten later is het weer goed. Dat is hoe het zou moeten zijn tussen een engineer en een coureur die een goede relatie hebben. Max en GP hebben zeker een goede relatie. GP vertelt hem hoe het zit en Max vuurt dan terug", citeert PlanetF1.

Praten hoe je wil

De voormalig engineer vervolgt: "De manier waarop Gianpiero zichzelf laat gelden op de radio, is waarschijnlijk de reflectie van hun hele goede relatie. Je hebt dan een relatie die werkt. Ze kunnen volledig op elkaar bouwen en vertrouwen elkaar volledig. Wanneer je dat hebt, kun je met elkaar praten op de manier hoe je het zelf wil, toch? Dan hoef je geen dingen te zeggen als: 'We are checking'. Nou, schiet dan verdomme op, want ik ben een auto met meer dan driehonderd kilometer per uur aan het besturen!"

