Christian Horner heeft het afgelopen jaar voor een hoop hete vuren gestaan in de Formule 1 en de Britse teambaas lag meermaals zwaar onder vuur. Hij krijgt de vraag of hij ooit de gedachte heeft gehad om weg te lopen uit de koningsklasse en hij heeft een duidelijk antwoord.

Afgelopen jaar heeft Red Bull Racing met Max Verstappen natuurlijk de coureurskampioen weten te leveren, maar een jaargang zonder slag of stoot was het natuurlijk absoluut niet. Zo hadden we aan het begin van het jaar natuurlijk de hele soap rondom Horner, waardoor we later in het jaar onder meer Adrian Newey zagen vertrekken. Dit terwijl ook Jonathan Wheatley liet weten te gaan vertrekken. Al bij al is er - ondanks de titel voor Verstappen - dus een hoop gebeurd rondom de Oostenrijkse succesformatie.

Stoppen bij Red Bull?

Aan het einde van het jaar was het team bovendien voorbijgestreefd door McLaren en ook Ferrari lijkt de zaakjes momenteel beter op orde te hebben dan het team van Horner en consorten. Teambaas Horner zou in principe 2024 genoeg redenen hebben kunnen zien om de brui eraan te geven, maar dat is nooit door zijn gedachten gevlogen: "Mijn passie heeft altijd bij de competitie gelegen. Dat is waar ik uit bed voor kom elke dag. Eens een racer, altijd een racer. Als de lichten aan gaan, weet je waar het allemaal om gaat. Dat is nooit, maar dan ook nooit door mijn gedachten geschoten als ik heel eerlijk ben", vertelt hij aan PlanetF1.

Geleerde lessen

De Britse teambaas heeft nog enkele nuttige lessen geleerd van het afgelopen seizoen: "Je moet nooit opgeven. Je negeert gewoon alle lawaai die je rivalen produceren en je focust je gewoon op jezelf. Ik denk dat de grootste les is geweest dat we enorme kracht en veerkracht binnen dit team hebben en een zeer gepassioneerde en betrokken groep van mensen die dit jaar met elkaar opgescheept zaten. Daar zijn we door dik en dun doorheen gekomen."

