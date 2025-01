Alle teambazen voor het F1-seizoen 2025 zijn inmiddels bekend. De tien namen zijn het gezicht van de teams die meedoen in de koningsklasse en spelen een belangrijke rol binnen het team. Alle teambazen voor komend seizoen op een rijtje.

Bij Red Bull Racing is er, sinds het team begon in F1, eigenlijk constant dezelfde teambaas geweest: Christian Horner. Onder zijn leiding had het team twee succesvolle periodes met veel kampioenschappen: 2010 tot en met 2013 en 2021 tot en met 2024. Deze lijn zal de Brit, die in 2024 wel even onder vuur lag wegens mogelijk grensoverschrijdend gedrag, in 2025 graag door willen trekken.

Bij Mercedes is er eigenlijk ook al tientallen jaren geen andere naam meer dan degene die er nu als teambaas werkt: Toto Wolff. Onder Wolff domineerde Lewis Hamilton en Mercedes van 2014 tot en met 2020 de Formule 1. In het nieuwe tijdperk is er nog niet zoveel succes geweest, maar het team zal hopen daar in 2025 verandering in te brengen.

Bij Ferrari is het sinds 2023 Frédéric Vasseur die de teambaas is. Ook onder leiding van Vasseur, die hiervoor teambaas bij Alfa Romeo was, heeft Ferrari echter nog geen prijs gewonnen. Er is wat betreft strategie, structuur en ook resultaten echter een grote vooruitgang te zien, iets wat in 2025 moet gaan leiden tot de eerste prijs sinds 2008.

Bij McLaren is Zak Brown de CEO en de bekende naam, maar iemand anders vult de rol in van teambaas. Dit doet Andrea Stella nog niet zo heel lang, namelijk sinds 2023. Sinds deze aanstelling is McLaren echter veel beter gaan presteren en won het in 2024 zelfs het kampioenschap bij de constructeurs. de Italiaan zal hopen dat er in 2025 een kampioenschap bij de coureurs bij gaat komen.

Aston Martin

Bij Aston Martin is Lawrence Stroll natuurlijk de grote baas, maar de rol van teambaas van Aston Martin heeft weinig stabiliteit opgeleverd. Dit was afgelopen seizoen Mike Krack, terwijl veel mensen hem voor zouden gaan en het niet lang vol bleken te houden. Vanaf 2025 zal Andy Cowell een poging gaan wagen om Aston Martin wel naar de top vier teams in F1 te leiden. Dit is iets wat, vooral door mislukte upgrades gedurende het seizoen, in 2022, 2023 en 2024 niet is gelukt.

Visa Cash App RB

Lang was Franz Tost het gezicht van het zusterteam van Red Bull Racing. Visa Cash App RB wordt sinds 2024 echter geleid door Laurent Mekies, die over is gekomen van Ferrari. Veel succes kende Mekies in zijn eerste seizoen echter nog niet, ondanks dat Liam Lawson wel gepromoveerd naar Red Bull Racing. Dit is uiteindelijk wel het doel van het team, maar Mekies zal hopen op meer.

Sinds 2023 is James Vowles de teambaas van Williams, na een rommelige periode op deze positie. Vowles zette met Williams in 2023 wel stappen vooruit, maar in 2024 ging het vervolgens een stuk minder. Met een meer ervaren line-up voor 2025 zal Vowles vooral hopen dat de kosten wat gedrukt kunnen worden, naast dat er sportief verbetering moet getoond worden.

Alpine

Alpine heeft al helemaal een rommelige periode gehad als het gaat om teambazen. Voor 2025 zal Oliver Oakes weer de teambaas zijn, een rol die hij tijdens het seizoen 2024 aan heeft genomen. Onder Oakes was er in de tweede seizoenshelft veel verbetering zien ten opzichte van de eerste seizoenshelft, waardoor er hoop zal zijn dat het in 2025 nog beter gaat.

Kick Sauber

Terwijl Sauber met Audi op de achtergrond vooral bezig is met 2026 en het nieuwe tijdperk, moet Alessandro Alunni Bravi als teambaas in dit huidige tijdperk vooral zien te overleven. De auto van Sauber was zowel in 2023 als in 2024 namelijk met afstand de langzaamste auto van de grid. Dit zal in 2025 waarschijnlijk niet anders gaan zijn, maar Alunni Bravi zal wel wederom teambaas van het team zijn.

