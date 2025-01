Voor Max Verstappen en vriendin Kelly Piquet is het momenteel nog hartje winterstop. Het duo geniet de afgelopen weken al van de sneeuwpret en Piquet deelt daarvan de kiekjes op social media.

Verstappen moest er in 2024 voor rijden, maar wist uiteindelijk beslag te leggen op zijn vierde wereldtitel. Op persoonlijk vlak was er ook heugelijk nieuws, zo liet hij in aanloop naar het raceweekend in Abu Dhabi weten dat hij binnenkort vader wordt. Piquet is actief op social media en deelt hier en daar een kiekje van de alsmaar groeiende buik en ook tijdens de winterstop is ze actief op social media.

Artikel gaat verder onder video

Wintersportskiekjes

Piquet en haar dochter Penelope zijn samen met Verstappen afgereisd naar de sneeuwpret, waar Piquet het omschrijft als de 'magische berg'.

Gerelateerd