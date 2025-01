Max Verstappen sleepte in 2024 zijn vierde wereldkampioenschap in de Formule 1 op zijn naam, ondanks de problemen met de RB20-bolide van Red Bull Racing. Op de vraag of hij de titel eerder in het seizoen had kunnen pakken achter het stuur van de McLaren geeft hij dan ook duidelijk antwoord.

Niemand maakte eerder zo'n oppermachtig F1-seizoen mee als Verstappen in 2023. Hij won een duizelingwekkende negentien wedstrijden. Hij moest alleen in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan de zege weggeven aan toenmalig teamgenoot Sergio Pérez en aan Carlos Sainz in Singapore. Verstappen gaf begin vorig jaar gevolg aan die dominantie. Hij kwam in Bahrein, Saoedi-Arabië, Japan en China als eerste over de streep. Tussendoor maakte hij wel een uitvalbeurt mee in Australië vanwege een geëxplodeerde rem. Ondertussen waren McLaren en Ferrari het gat aan het dichten met verschillende upgradepakketten, terwijl Red Bull de verkeerde kant op ging. Verstappen moest in Miami zijn meerdere erkennen in Lando Norris en stond opnieuw onder druk van de Brit op Imola.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Stewart komt op voor Verstappen na bewering van Larson over wie de beste coureur is

Red Bull begreep niet wat er mis ging

De balansproblemen van de RB20 kwamen pas echt boven water in Monaco, waar Verstappen totaal niet overweg kon met de auto over de hoge kerbs. Hij voegde nog wel overwinningen in Canada en Spanje toe aan zijn cv, maar daarna was het uit met de pret. De Limburger kwam vaker niet dan wel op het podium en McLaren en Ferrari kwamen steeds dichterbij in de puntenstand. De welbekende masterclass in de Braziliaanse regen gaf Verstappen gelukkig weer wat ruimte om te ademen en het raceweekend daarop in Las Vegas stelde hij de rijderstitel veilig. De constructeursbeker zou uiteindelijk naar McLaren gaan na een strijd met Ferrari.

Voor Qatar en Abu Dhabi was hij dus al zeker van het kampioenschap, maar had hij al eerder kampioen kunnen zijn in een McLaren? "Bij McLaren zou ik deze vraag met een volmondig 'ja' beantwoorden", lachte Verstappen in een interview met Blick. "Maar bij Ferrari zou ik daar niet zo zeker van zijn." Ondanks dat hij zeven van de eerste tien Grands Prix won, was Verstappen aan het begin van het seizoen helemaal niet zo zelfverzekerd als dat we dachten. "Zelfs met een goede start was alles niet zo eenvoudig als het leek. Na drie overwinningen wisten we dat we een groter probleem hadden. Het vervelende was dat we niet begrepen wat er mis ging."

Gerelateerd