De feestdagen zitten er weer op en 2025 is van start, waardoor langzaam maar zeker ook de focus weer richting het Formule 1-seizoen van dit jaar zal gaan. Kelly Piquet neemt nog even de tijd om terug te blikken op de feestdagen met natuurlijk ook Max Verstappen en Penelope.

Verstappen en Kelly Piquet zijn sinds 2020 gelukkig samen en de Braziliaanse schone is met enige regelmaat bij Grands Prix te zien als trouwste supporter van de Nederlander. Daarnaast krijgen we ook op social media met enige regelmaat een inkijkje in het leven van Verstappen en Piquet, die samen met dochter Penelope regelmatig leuke dingen doen. Verstappen lijkt het sowieso wel goed te kunnen vinden met het dochtertje van Daniil Kvyat, de coureur die plaats voor de Nederlander moest maken bij Red Bull Racing in 2016. Inmiddels is het stel ook samen in verwachting van hun eerste kindje.

Artikel gaat verder onder video

Uitgebreide reportage

Dus was het automatisch tijd voor de laatste feestdagen waarin Verstappen niet als vader door het leven gaat en het stel slechts met zijn drietjes was. Piquet blikt - zoals we van haar gewend zijn - met een uitgebreide reportage aan beeldmateriaal terug op de afgelopen feestdagen, waarin we Verstappen en Penelope onder meer hand in hand door de straten van het skigebied zien wandelen en ook het drietal op de piste zien schitteren. Ook zit er nog een kiekje bij van het gezin tijdens het FIA gala, waar Verstappen zijn zilverwerk voor het wereldkampioenschap van afgelopen jaar kon ophalen.

Gerelateerd