Max Verstappen heeft het seizoen van 2024 op zijn naam weten te schrijven, al gaat hij niet als absolute topfavoriet het seizoen van dit jaar in. Volgens James Hinchcliffe is het echter zeer onverstandig om langs de viervoudig wereldkampioen heen te kijken.

Na een seizoen met zowel een hoop mooie momenten als ook een hoop minder mooie momenten is het Verstappen tóch gelukt: de 27-jarige coureur gaat als viervoudig wereldkampioen Formule 1 door het leven. Na de zinderende race in Brazilië wist Verstappen dat hij natuurlijk de genadeslag in het wereldkampioenschap had uitgedeeld, waardoor het niet de vraag was óf, maar wanneer hij wereldkampioen zou gaan worden. De eerste kans was in Las Vegas, waar hij simpelweg Lando Norris achter zich moest houden om de titel te pakken. Dat lukte, waardoor het feest kon beginnen.

Verschillende kanshebbers

Het was een jaar waarin de viervoudig wereldkampioen met name in de tweede seizoenshelft moest knokken voor elk punt. De concurrentie wist de stap naar Red Bull te vervagen, waardoor Verstappen eigenlijk vanaf Spanje lange tijd geen race meer wist te winnen, berekend moest rijden met zijn mooie voorsprong en uiteindelijk - mede door de concurrentie die elkaar punten wist af te snoepen, toch knap de titel wist te pakken. Omdat er voor volgend seizoen weinig veranderingen aan de auto's aan lijken te komen, zal het dit jaar nóg lastiger worden om titel vijf te pakken. De bookmakers denken dat maar liefst vijf coureurs volgend seizoen een serieuze gooi naar het kampioenschap kunnen doen.

Hoger niveau

Voor Hinchcliffe is het echter duidelijk dat er simpelweg één grote favoriet is om volgend seizoen met de titel aan de haal te gaan: aanstaand vader Verstappen. "Ik weet gewoon niet hoe je tegen Max in kunt gaan", zo vertelt hij in The Red Flags-podcast Hij opereert nog altijd op een niveau dat zoveel hoger is dan de rest van de grid. Hetgeen dat zo indrukwekkend is aan Max, is dat op het moment dat de auto niet op zijn best is, dat hij die nog steeds naar de derde of vierde plek loodst. Daar waar andere gasten niet verder komen dan de zevende of achtste plaats", zo besluit de Canadees.

