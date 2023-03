Jan Bolscher

Maandag 20 maart 2023 13:18

Toto Wolff heeft een aantal lovende woorden over Red Bull Racing gesproken. Volgens de Mercedes-teambaas verdient het werk dat de Oostenrijkse formatie heeft verricht complimenten, omdat ze het simpelweg beter hebben gedaan dan de rest.

Red Bull Racing is zeer dominant aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen. Zowel in Bahrein als in Saoedi-Arabië sleepte de renstal een één-tweetje uit het vuur, met de concurrentie mijlenver verderop. Afgelopen jaar meegerekend heeft het team uit Milton Keynes nu twaalf van de afgelopen dertien races gewonnen, en dus kan inmiddels wel gesteld worden dat Red Bull Racing het team van Mercedes definitief van de troon heeft gestoten. De Zilverpijlen waren tussen 2014 en 2021 met kop en schouder het te kloppen team in de Formule 1, maar hebben sinds het seizoen van 2022 grote moeite met het vinden van performance in de auto.

Dominantie Red Bull Racing

Ondertussen vrezen fans dat Red Bull Racing gaat doen wat Mercedes acht jaar achter elkaar deed: vrijwel alles winnen en er ieder seizoen weer met de wereldkampioenschappen vandoor gaan. Lewis Hamilton noemde de RB19 van Max Verstappen en Sergio Pérez afgelopen zondag zelfs de snelste auto die hij ooit heeft gezien. Het is dan ook niet per se een heel spannend vooruitzicht voor de neutrale toeschouwer, maar volgens Wolff is de 'kritiek' die Red Bull Racing nu krijgt vanwege het feit dat ze met kop en schouder de snelsten zijn, niet terecht.

Meritocratie

"Deze sport is een meritocratie", wordt Wolff geciteerd door Racefans, doelend op een maatschappijmodel waarin de sociaal-economische positie van ieder individu is gebaseerd op zijn of haar eigen verdiensten. "Misschien is het voor de show niet fantastisch dat dezelfde jongens altijd winnen, maar dat komt omdat zij het goed gedaan hebben en wij niet. We hopen allemaal op een hoog entertainmentniveau, en is het onze plicht om alles te geven om die jongens in te halen en het gevecht met ze aan te gaan."

Kritiek op Red Bull Racing

Over de kritiek op Red Bull Racing, zegt Wolff: "Ik weet nog dat ik in 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 ook dat soort geluiden hoorde. Wat deze sport zo speciaal maakt is dat je hard moet werken om te winnen, en dan verdien je het ook. Natuurlijk zullen we alles op alles zetten om terug te vechten en we zullen kijken naar mogelijke zwakke plekken die ze hebben. Maar entertainment volgt de sport. En misschien is dat vanuit commercieel oogpunt niet zo goed, maar het is wel wat de Formule 1 zo speciaal maakt."