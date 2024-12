Max Verstappen erkent dat Nederlanders in de autosport inmiddels een stuk serieuzer worden genomen, dan een tijd geleden. De afgelopen jaren heeft Verstappen als uithangbord in de Formule 1 gedomineerd en dat heeft ook een effect op landgenoten die willen beginnen aan de autosport.

Verstappen junior werd door vader Jos gedrild om te slagen in de Formule 1. Nederland heeft namelijk een heleboel Formule 1-coureurs gehad, maar echt succesvol waren die niet. De meest succesvolle coureur voor Verstappen junior, was juist vader Jos. Die wist in zijn eerste seizoen bij Benetton, twee podiumplekken te pakken, maar heeft daarna altijd bij middenmotors gereden.

'Nederlanders werden niet serieus genomen'

De viervoudig kampioen ziet ook dat Nederlanders het lastig hadden om voet aan de wal te krijgen in de Formule 1. "Als Nederlander werd je heel lang niet echt serieus genomen. Als je kijkt naar de dominante landen in de autosport; daar zaten wij niet tussen", legt Verstappen uit in De Telegraaf. Toch is die trend aan het keren: "Dat is nu wel wat aan het veranderen. Kijk, de Formule 1 is een Engels georiënteerde sport en qua media en dat soort dingen ben je dan wel in de minderheid. Maar qua rijders wordt er wel meer en meer geconstateerd dat er ook heel goede coureurs uit Nederland kunnen komen en niet alleen uit de standaard racelanden."

