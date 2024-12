Red Bull-monteur Calum Nicholas blikt in gesprek met de Road To Success Podcast terug op het 2021-seizoen, waarbij het richting het einde van het jaar toch best intens werd tussen Red Bull Racing en Mercedes. De monteur wijst naar een verhitte titelstrijd, waarbij het Duitse team op een gegeven moment ook de fatsoensnormen aan hun laars lapten.

Max Verstappen kwam in 2021 uiteindelijk als grote winnaar uit de bus in het rijderskampioenschap, daar waar Mercedes dat seizoen beslag wist te leggen op constructeurstitel nummer acht. Het hele seizoen ging het tussen Verstappen en titelrivaal Lewis Hamilton, waarbij Nicholas onthult dat het ook in de pitstraat er niet meer even vriendelijk aan toe ging. Zo is het gebruikelijk dat teams in de pitstraat de kabels en wheel guns even wegleggen als een collega achter of voor hun naar de pitbox willen rijden, maar zelfs dat werd uiteindelijk niet meer gedaan door de Zilverpijlen, om het team van Red Bull dwars te zitten.

Artikel gaat verder onder video

Ongeschreven regel

Nicholas reageert op de vraag of er mind games in de pitstraat worden gespeeld: "Oh ja, zeker. In 2021 werd dat vrij intens. Het ging soms verder dan wat je als 'gentleman like' zou beschouwen." Hij wijst naar een fatsoensnorm: "Er is een ongeschreven regel: wanneer auto's pitten tijdens een race, zorg je ervoor dat je je luchtslangen en gereedschap opzij trekt, zodat de andere auto gemakkelijk naar binnen en naar buiten kan rijden. Dat is gewoon hoe het werkt; een kwestie van fatsoen."

Red Bull sloeg terug

Toch was die norm tijdens het 2021-seizoen niet meer aan de orde bij Mercedes, zo onthult Nicholas: "Maar halverwege 2021 stopte Mercedes daar ineens mee. Ze lieten hun luchtslangen gewoon liggen, waardoor het moeilijker werd voor andere auto's om bij hun box te komen. Dat was vooral tijdens de vrije training superirritant, want de auto's moesten rond die slangen manoeuvreren, wat de ingang naar de box bemoeilijkte." Uiteindelijk riep dat ook een tegenreactie op bij Red Bull Racing: "Aan het einde van het jaar besloten wij hetzelfde te doen. Er is een geweldige clip van Mark Willis, onze logistieke coördinator, die normaal de lijnen opzij trekt. In Abu Dhabi stond hij gewoon naast de lijnen in de pitstraat en verroerde geen vin, terwijl een auto op enkele centimeters afstand langs hem reed."

