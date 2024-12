Daar waar McLaren vooral niet een nummer één coureur wil aanwijzen, onthult Red Bull-teambaas Christian Horner dat die aanpak bij zijn team juist wél werkt. In zijn ogen kunnen twee 'alfamannetjes' voor verdeeldheid binnen het team zorgen en juist punten van elkaar afpakken.

Bij Red Bull was de verhouding tussen Verstappen en voormalig teamgenoot Sergio Pérez duidelijk. Zo was het de Nederlander die er vaak met de overwinning vandoor ging en 'Checo' die, mits in goede vorm, in het kielzog van zijn teamgenoot kon rijden. Teamorders waren dan ook niet nodig, want op de baan werd het allemaal besloten. Bij McLaren was er dit jaar juist veel te doen over teamorders. Zo wilde het papaja-oranje team zich in eerste instantie juist niet branden aan het uitdelen van teamorders, maar kwam dit later in het jaar alsnog aan de orde. Uiteindelijk liep Lando Norris de wereldtitel mis en volgens Horner is dit precies het scenario wat hij bij Red Bull Racing wil voorkomen.

Coureurs en teams hebben verschillende belangen

In gesprek met TalkSPORT Driving legt Horner het teambelang en het individuele belang naast elkaar. "Aan de ene kant heb je het team en aan de andere kant heb je de coureurs, die in weze gewoon zijn ingehuurd. Het rijderskampioenschap, daar ligt de grote interesse in", zo wijst hij naar wat er op het spel staat.

Met twee nummer één coureurs: 'Op welk paard ga je wedden?'

De meeste teams laten de coureurs vrij racen, maar Horner wijst naar de huidige benadering bij Red Bull: "We zijn misschien iets anders, dan andere teams. Wij hebben zoiets van: Max Verstappen is de beste troefkaart in de Formule 1. Hij is onze hoofdcoureur. Als je dicht bij hem in de buurt kan komen: fantastisch. De realiteit is dat de verwachting is dat Max altijd wint." Horner trekt dan ook de vergelijking met Ferrari die komend seizoen Charles Leclerc en Lewis Hamilton in de wagens hebben zitten: "Een team als Ferrari heeft volgend jaar twee coureurs die punten van elkaar gaan afpakken. Maar op welk paard ga je wedden? Je moet ze allebei ondersteunen en dat zorgt vervolgens weer voor verdeeldheid binnen het team. Verschillende teams hebben verschillende aanpak."

