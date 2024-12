Regerend wereldkampioen Max Verstappen is ook door de teambazen unaniem verkozen tot beste coureur van 2024. De Nederlander haalde namelijk de maximale 250 punten op, daar waar nummer twee Lando Norris het met 178 punten moet doen.

Verstappen begon het seizoen nog dominant, maar vanaf de race in Miami werd duidelijk dat het geen herhaling van 2023 zou gaan worden. McLaren verbeterde de MCL38, waardoor de wagen ook mee kon doen om de zeges en na de wedstrijd in de Verenigde Staten misschien wel het snelste pakket was. Voor Verstappen was het vooral aan de schadebeperking doen en daarmee wist hij in Las Vegas zijn vierde titel veilig te stellen. Voor McLaren lag de constructeurstitel in het verschiet.

Maximale punten voor Verstappen

De teambazen gaven Verstappen de maximale 250 punten, nummer twee Norris moet het met 178 punten doen. Charles Leclerc is met 121 punten de nummer drie en op P4 vinden we Oscar Piastri terug. Carlos Sainz heeft met 110 punten de vijfde plek in handen voor George Russell en Lewis Hamilton. Nico Hülkenberg staat ook in de top tien, op de achtste positie, voor Fernando Alonso. Pierre Gasly sluit de top tien af.

De tien teambazen verkiezen Verstappen unaniem tot beste coureur van 2024🏁 pic.twitter.com/3QlZimkc8g — GPFans NL (@GPFansNL) December 21, 2024

