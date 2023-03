Jeen Grievink

Dr. Helmut Marko heeft opheldering gegeven over zijn relatie met Oliver Mintzlaff, de nieuwe CEO van Red Bull. Marko zou op gespannen voet leven met de opvolger van Dietrich Mateschitz, die afgelopen oktober op 78-jarige leeftijd overleed.

De adviseur van Red Bull Racing ontkent mot te hebben met Mintzlaff, maar geeft wel aan dat er grote verschillen zijn in vergelijking met zijn relatie met Mateschitz. Marko onderhield decennia lang een sterke en bijzondere band met de medeoprichter van het merk Red Bull. Nu de miljardair is overleden, moet Marko zijn Formule 1-gerelateerde zaken regelen met Mintzlaff, één van de drie nieuwe grote bazen van de energiedrankgigant. De geruchten gaan dat Marko maar moeilijk overweg kan met de 47-jarige Duitser. In gesprek met Sky Deutschland geeft Marko aan dat dit wel meevalt.

Marko had gesprekken van "heel ander niveau" met Mateschitz

"Je kunt het niet vergelijken", zo begint Marko over zijn relatie met Mateschitz en die met Mintzlaff. "De relatie met Mateschitz heeft ruim 30 jaar geduurd. Dietrich Mateschitz was een echte kenner van de autosport. De gesprekken waren van een heel ander niveau." Mintzlaff stond jarenlang aan het hoofd van Red Bull Leipzig, de Duitse voetbalclub die afgelopen week in de Champions League met 7-0 aan de broek kreeg van Manchester City. In de paddock heeft hij zijn gezicht nog niet laten zien en daar haakt Marko met een knipoog op in. "Ik denk dat Mintzlaff nog even druk is na Manchester (City, red.)...", zo glimlacht hij.

Waarschijnlijk nooit dezelfde relatie met Mintzlaff

Hoewel Marko erkent dat zijn relatie met Mateschitz anders was, wil hij niet zeggen dat er geen begrip of respect is tussen hem en Mintzlaff. "Mintzlaff is nieuw, natuurlijk heeft hij ook zijn eigen ideeën. En na twee maanden kun je niet ineens dezelfde relatie hebben. Dat zal waarschijnlijk nooit zo worden. Maar dat is geen reden om te zeggen dat er geen begrip is of dat het niet werkt", aldus de man uit Graz.