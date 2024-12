De ruzie tussen Max Verstappen en George Russell heeft een hoop stof doen opwaaien in de Formule 1 en iedereen heeft wel een mening over de ruzie tussen het tweetal. Ook Daniel Ricciardo geeft een reactie over de vete tussen zijn voormalig twee collega's.

Het raceweekend in Qatar leek ervoor zorgen dat Verstappen en Russell hun relatie een flinke deuk heeft opgelopen. Het had allemaal te maken met wat er op zaterdag gebeurde in het Midden-Oosten. Verstappen pakte weliswaar vrij onverwacht de pole position, lang kon hij daar niet van genieten. Hij kreeg een vrij controversiële gridstraf van één plek aan zijn broek. Het gebeurde na een moment met Russell, die snel richting Verstappen reed in een langzame ronde en vervolgens claimde in de weg gereden te worden door de viervoudig wereldkampioen. Vervolgens ging dat in het kamertje van de stewards nog even door. Verstappen sloeg zondag terug door hem meteen op de baan in te halen en de zege te pakken.

Ricciardo reageert

Na afloop was Verstappen totaal niet te spreken over zijn Britse collega en in Abu Dhabi ging het moddergooien via de media onverminderd door. Over en weer vielen er harde woorden en het leek er dan ook op dat het tweetal eigenlijk nimmer meer op goede voet verder zou kunnen. Zelfs bij het jaarlijkse etentje met alle coureurs in Abu Dhabi weigerde Russell om op het vrijgehouden stoeltje naast Verstappen te gaan zitten. Inmiddels is het winterstop en kunnen beide coureurs een beetje afkoelen. Ricciardo, die eerder dit jaar de deur gewezen werd, kan wel lachen om de opmerkelijke ruzie tussen het tweetal: "Het is geweldige televisie. De eerste keer dat ik George boos heb gezien. Dat is een zwaar gevecht om te winnen", zo zegt de Honet Badger onder meer.

