Charles Leclerc kwam in de laatste race van het jaar als derde over de streep. De Monegask is blij met de sterke Ferrari aan het einde van het jaar, maar baalt wel van het mislopen van de constructeurstitel.

Voor Ferrari stond de constructeurstitel nog op het spel in Abu Dhabi. McLaren had daarvoor de beste papieren en hoewel Carlos Sainz als tweede werd afgevlagd en Leclerc als derde over de streep kwam, was het niet genoeg om het puntenverschil goed te maken. Lando Norris won namelijk de race en daardoor heeft McLaren sinds 1998 het constructeurskampioenschap weer weten te pakken.

Titel mislopen doet pijn

De Monegask startte in Abu Dhabi vanaf P19 en begon een inhaalrace: "Ik wist dat ik erg agressief moest zijn in de eerste ronde. Ik nam alle risico om zoveel mogelijk plekken te winnen, zodat ik in een goede positie zou zitten voor de rest van de race. Dat bereikten we, maar helaas begonnen we gewoon te ver achteraan. We konden niet echt iets beters doen vandaag. We hebben het maximale gedaan van wat er mogelijk was. Het doet natuurlijk pijn, zeker als het allemaal zo dicht bij elkaar zit. Het was een domper op vrijdag toen we de straf kregen en we zijn gewoon tekort geschoten en dat is balen, maar we hebben alles gegeven."

Avontuur met Sainz niet met titel afgesloten

Ferrari kwam dit seizoen moeizaam uit de startblokken, maar heeft het tij weten te keren. "Ik hoop het, als we de eerste gedeelte van het jaar bekijken, toen waren we nergens. Nu konden we ineens knokken om de constructeurstitel. Het team heeft dat goed gedaan, maar Carlos en ik ook. We zijn sterk geëindigd en hopelijk starten we komend seizoen ook sterk." Het feit dat Lewis Hamilton komend seizoen aansluit, vindt Leclerc een enorme uitdaging, al had hij liever de periode met Sainz met de titel afgesloten. "Lewis heeft zoveel bereikt in de sport en dat wordt een goede motivatie, maar nu denk ik vooral aan het afgelopen jaar en de afgelopen jaren met Carlos naast mij. Ik had gehoopt dat we dit samen konden afsluiten met de titel, dus de teleurstelling is er wel."

