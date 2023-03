Waarom worden Formule 1-coureurs na afloop van een race gewogen?

Redactie

Zondag 19 maart 2023 06:58

Formule 1-coureurs moeten zich na afloop van iedere officiële sessie melden om plaats te nemen op een weegschaal, maar dit is niet om te kijken of ze zijn aangekomen op vakantie. Waarom wel? Dat leggen we je uit.

In de Formule 1 is ieder milligram van groot belang. Dat blijkt bijvoorbeeld nog maar eens uit de vormgeving van de auto's van dit seizoen. Bijna alle teams hebben ervoor gekozen om grote delen ongeverfd te laten, waardoor je alleen de zwarte kleur van het carbon ziet. Gezien dit feit zou je denken dat hoe minder een coureur weegt, hoe beter dat is. Tot het seizoen van 2019 was dit ook inderdaad zo, omdat er destijds geen minimumgewicht voor de rijders was. Dit leverde echter een oneerlijk voordeel op voor de coureurs die van zichzelf al een wat kleiner postuur hebben. Denk bijvoorbeeld aan Yuki Tsunoda en Nyck de Vries.

Voldoen aan minimum gewicht

Vanaf het seizoen van 2019 werd er daarom een minimumgewicht van 80 kilo voor de coureurs ingevoerd. Dit is inclusief de volledige veiligheidsuitrusting die een coureur verplicht moet dragen. Dit bestaat uit de helm, het HANS-systeem, de overall, de handschoenen en de schoenen. Omdat die 80 kilo hoger ligt dan het gewicht van de meeste coureurs, moeten veel rijders extra ballast toevoegen om aan deze ondergrens te voldoen. Deze ballast wordt in de cockpit van de auto aangebracht. Dit mag niet op een andere plek, omdat de teams er dan weer een tactisch voordeel mee zouden kunnen behalen.

Inzicht in vochtverlies

De weging na afloop van iedere sessie is simpelweg een formaliteit om te controleren of de coureurs zich aan deze regels houden, net als dat de auto's aan bepaalde gewichtseisen moeten voldoen. Maar er is nog een tweede reden, en deze is in het belang van de coureur zelf. De rijders krijgen zo namelijk een idee van hoeveel gewicht ze bijvoorbeeld tijdens een race zijn verloren. Dit geeft de teams en de fysiotherapeuten een idee van hoeveel vocht er is verloren en wat de beste aanpak is om de coureur weer op tijd fit te krijgen voor het volgende raceweekend. Dit gewicht ligt meestal tussen de twee en drie kilo, maar op bepaalde zwaardere circuits - Singapore bijvoorbeeld - kan dit aanzienlijk hoger liggen.