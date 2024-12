Max Verstappen heeft zondag op het circuit van Qatar zijn negende zege van het seizoen te grazen genomen na een uitstekende vertoning in Losail. De viervoudig wereldkampioen pakt zijn eerste overwinning sinds het behalen van de wereldtitel en is vanzelfsprekend heel blij met de Grand Prix in Qatar.

De eerste sessies op het Lusail International Circuit waren allesbehalve gelukkig voor Verstappen. De Nederlander en Red Bull leken er eigenlijk totaal niet aan te pas te komen in het Midden-Oosten, maar na de sprintrace sloeg het weekend voor Verstappen totaal om. Ineens leek het goed te vallen en pakte hij pole position, al moest hij die wel weer inleveren met een controversiële gridstraf van één positie wegens het onnodig langzaam rijden in de kwalificatie. Lang had Verstappen niet nodig om dat vermeende onrecht te herstellen op de baan: in de eerste bocht nam hij George Russell meteen te grazen en ging hij naar de leiding.

Verstappen heeft ervan genoten

Op één aanval van Lando Norris vlak na één van de vele safety cars na, wist Verstappen eigenlijk zichzelf geen moment in de problemen te vinden ten opzichte van de rest van het veld. Zo pakte hij voor het eerst sinds Spanje een overwinning onder droge omstandigheden en dat zorgt natuurlijk voor vreugde: "Een hele goede race, in de kwalificatie was de auto veel beter, de eerste stint was heel snel. Het was ontzettend leuk op de baan. we gingen heel lang in de eerste stint, maar met de safety cars moet je opletten. Ik ben heel blij, het is even geleden in deze omstandigheden, ik ben ontzettend blij voor iedereen in het team."

Lastig op nieuwe banden

Verstappen had het alleen even lastig vlak na zijn pitstop, toen hij lastig temperatuur kreeg in de nieuwe banden: "Op de harde band had ik heel weinig grip, ze waren heel koud vlak na het pitten, ik had het lastig in de bochten met de nieuwe banden, daarna gingen we met goede snelheid richting het einde van de race." Vervolgens kijkt hij vast met een schuin oog naar de Grand Prix van Abu Dhabi, de laatste race van het seizoen: 'Lastig te zeggen, laatste drie jaar waren we daar zeer competitief, hopelijk kunnen we daar weer een overwinning pakken."

