Horner vol lof: Verstappen 'hongerigste coureur die ik ooit heb gezien'

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner meent dat Max Verstappen de meest ijverige coureur is die hij ooit heeft gezien. Verstappen won op zaterdagavond zijn vierde opeenvolgende wereldkampioenschap, net als Sebastian Vettel tien jaar eerder deed voor hetzelfde team, en dezelfde teambaas. De Nederlander en Vettel zijn twee van de zes coureurs ooit die vier keer wereldkampioen zijn geworden, en de enige twee coureurs die hun eerste vier titels op rij wonnen.

De avondrace in Las Vegas was een van de slechtste resultaten van het seizoen van Verstappen, die slechts als vijfde over de eindstreep kwam. Rivaal Lando Norris werd echter zesde, hetgeen betekende dat de Brit Verstappen niet meer voorbij kan in het kampioenschap, gezien er nog maar zestig beschikbare punten zijn. Verstappen opperde zelf dat hij 70% van het seizoen niet in de snelste auto reed, en won tussen de Grands Prix van Spanje en São Paulo niet, een periode van meer dan vier maanden. Toch wist de Limburger de schade te beperken en de titel zo uit het vuur te slepen, en Horner is erg onder de indruk van deze prestatie.

Moeilijkste kampioenschap tot nu toe

Horner bejubelde het optreden van Verstappen gedurende het hele seizoen na afloop van de Grand Prix van Las Vegas "Max heeft het geweldig gedaan," zo opperde de Brit bij Sky Sports F1. We hadden een vliegende start dit seizoen, maar hij bleef de resultaten maar maximaliseren. Hij heeft acht Grands Prix gewonnen, dat is meer dan twee keer zoveel als welke andere coureur dan ook. Hij is echt geweldig geweest. Dit is zijn beste en moeilijkste kampioenschap tot nu toe. Hij heeft zijn volwassenheid getoond, en hij leverde op de dagen waarop de auto niet goed was. Niemand verdient deze titel meer dan Max."

Meer honger dan ik ooit heb gezien

Red Bull heeft met Vettel een soortgelijke periode doorgemaakt aan het begin van het vorige decennium, en Horner geeft toe dat hij nooit had gedacht dit nogmaals mee te maken. Ook laat de Brit weten hoe hard Verstappen werkt, en dat de Nederlander een ongekende honger voor succes heeft. "We dachten dat we het succesverhaal van Sebastian Vettel nooit zouden herhalen. Hij hoort nu bij een eliteclub, waarmee hij echt tot de absolute grootheden behoort. Hij is een ongelooflijk natuurtalent. Hij heeft meer honger dan ik ooit bij enig andere coureur gezien heb. Hij is erg toegewijd, en past zijn talent op een geweldige manier toe. Hij heeft een ongelofelijk geloof in zichzelf. Die combinatie heeft een van de meest fenomenale coureurs gecreëerd die ik ooit heb meegemaakt. Als hij in de auto stapt, geeft hij altijd 110 procent. Dat doet hij week na week. Hij heeft ook een geweldig team achter zich."

