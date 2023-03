Remy Ramjiawan

Vrijdag 17 maart 2023 14:42 - Laatste update: 15:34

Daar waar Max Verstappen de donderdag in Djedda nog moest overslaan, is inmiddels de eerste vrije training begonnen en de regerend wereldkampioen is weer terug te vinden achter het stuur van zijn RB19. De 25-jarige Nederlander had last van maagklachten, maar is fit genoeg om weer te kunnen racen.

Het seizoen is uitermate goed begonnen voor de Nederlander. Tijdens de seizoensopener in Bahrein wist de Limburger niet alleen pole position te pakken, de titelhouder ging ook fluitend op weg naar zijn eerste overwinning van het seizoen. Voor het tweede raceweekend waren er op donderdag nog enkele vraagtekens of de Nederlander wel in actie zou gaan komen, maar inmiddels is Verstappen in de RB19 geklommen en gaat hij 'gewoon' van start.

'Niet veel kunnen doen afgelopen dagen'

Op Verstappen.com legt de tweevoudig kampioen het uit: "Ik voel mij goed. Ik heb een paar onrustige dagen gehad, maar voel me weer fit. Ik heb de afgelopen dagen niet zoveel kunnen doen, maar ik denk niet dat dat een probleem zal zijn", zo legt de Red Bull-coureur uit over de voorbereiding op het tweede Grand Prix-weekend van het seizoen.

Verstappen gaat in Djedda op jacht naar zijn tweede zege van het seizoen, maar verwacht niet dat het zo makkelijk als in Sakhir gaat. "De eerste race in Bahrein was natuurlijk een geweldige start voor ons en het hele team, maar ik verwacht niet dat het hier hetzelfde zal zijn. Iedereen zal dichterbij zijn. Hoe dichtbij? We zullen moeten afwachten", aldus de Nederlander.